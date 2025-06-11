Αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος όσον αφορά την εκλογή προέδρου αλλά και προτάσεις για την «επανεκκίνηση» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρεθούν στο επίκεντρο του 5ου Συνεδρίου του κόμματος που πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου στο δημοτικό γυμναστήριο μπάσκετ Περιστερίου.

Πρόεδρος του 5ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξελέγη η Όλγα Γεροβασίλη.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με την εισηγητική ομιλία του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου στις 18:30, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους άλλων κομμάτων και μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη.

Τη δεύτερη μέρα θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Θέσεων-Απόφασης και η Επιτροπή Καταστατικού, θα γίνουν οι εισηγήσεις για το Κείμενο Θέσεων και θα ξεκινήσουν οι ομιλίες των συνέδρων. Στο πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνεται η συζήτηση για τις τροπολογίες, ενώ το Συνέδριο θα κλείσει την Κυριακή με τη δευτερολογία του προέδρου και τις ψηφοφορίες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλάζει, δυναμώνει, ανανεώνεται. Απέναντι στο σύστημα εξουσίας της ολιγαρχίας, των συμφερόντων και της δεξιάς πολιτικής, ορθώνουμε ανάστημα και με ολοκληρωμένη πρόταση ξεκινάμε την προοδευτική αντεπίθεση. Το Συνέδριό μας είναι Συνέδριο επανεκκίνησης και ανατροπής», τόνισε ο Σ. Φάμελλος σε δήλωσή του σχετικά με το 5ο Συνέδριο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

