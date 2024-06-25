Την εκ νέου σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να λάβουν το λόγο και οι βουλευτές, αξιώνουν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Σωκράτη Φάμελλο, οι βουλευτές Γιώργος Καραμέρος, Συμεών Κεδίκογλου και και Χαράλαμπος Μαμουλάκης.

Στην επιστολή τους ξεκαθαρίζουν πως αυτή η διαδικασία είναι «θεσμική και επιβεβλημένη, αυτονόητη για δημοκρατικά κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Αναλυτικά, η επιστολή των Κεδίκογλου-Καραμέρου-Μαμουλάκη έχει ως εξής:

«Προς:



Πρόεδρο Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κοινοποίηση:

Γραμματέα Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ



Αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητέ Σωκράτη,



Όπως είναι γνωστό, η συγκληθείσα Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο.) για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος διακόπηκε μετά την παρέμβαση του Προέδρου Στ. Κασσελάκη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Επανερχόμαστε, λοιπόν, με το εύλογο αίτημα για εκ νέου σύγκληση της Κ.Ο., με το ίδιο θέμα, ώστε να μπορέσουν και οι βουλευτές, σε κατάλληλη χρονική απόσταση από τις Ευρωεκλογές, να εκφράσουν με ενάργεια τις απόψεις τους για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία για τις μελλοντικές προκλήσεις και το θετικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Είναι, άλλωστε, διαδικασία θεσμική και επιβεβλημένη, αυτονόητη για δημοκρατικά κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Με τιμή,



οι υπογράφοντες βουλευτές (με αλφαβητική σειρά)



Καραμέρος

Κεδίκογλου

Μαμουλακης»



Πηγή: skai.gr

