Συνεχίζονται οι παραιτήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ , στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων, με τελευταία τη μαζική αποχώρηση 77 μελών της Κεντρικής Επιτροπής με επιστολή που απέστειλαν στη γραμματέα Ράνια Σβίγκου.

Τα μέλη που υπογράφουν την επιστολή επισημαίνουν ότι παραιτούνται από την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από το κόμμα, σε συνέχεια των όσων διαδραματίστηκαν στο συνέδριο με αποκορύφωμα την παραίτηση από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

«Ως πολιτικά στελέχη άμεσα εκλεγμένα από την βάση του κόμματος δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε-πλέον- με την συμμετοχή μας τόσο την ΚΕ, όσο και το σημερινό κόμμα» αναφέρουν.

Σημειώνεται ότι 77 υπογράφουν σε αυτή ενώ κάποιοι άλλοι έχουν στείλει ατομικές παραιτήσεις.

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης:

Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε την κοινή μας απόφαση να παραιτηθούμε από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς και από μέλη του κόμματος.

Όσα διαδραματίστηκαν πριν και κατά την διάρκεια του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μας επιτρέπουν για πολιτικούς και ηθικούς λόγους να συμμετέχουμε πλέον ως μέλη του κόμματος και των οργάνων.

Το γεγονός ότι τεχνητές πλειοψηφίες που σχηματίστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την ακύρωση της εκλογής και την αποπομπή του εκλεγμένου από την βάση του κόμματος προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και ο απολυταρχικός τρόπος αντιμετώπισης της συγκυριακής μειοψηφίας του οργάνου της ΚΕ, στην οποία ανήκαμε και οι αντιδημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν απέδειξαν ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σε απόλυτη δυσαρμονία με το καταστατικό που ψηφίστηκε το 2022, στην βάση του οποίου αντιστοιχήσαμε όλες τις προτάσεις και αποφάσεις μας σε αντίθεση με την τεχνητή πλειοψηφία.

Ως πολιτικά στελέχη άμεσα εκλεγμένα από την βάση του κόμματος δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε-πλέον- με την συμμετοχή μας τόσο την ΚΕ, όσο και το σημερινό κόμμα.



ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΦΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΪΝΑΝΑ ΠΕΓΚΥ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΝΟΜΟΔΗ ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΨΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΛΑΓΑΡΗ ΝΟΡΑ ΛΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΑΝΙΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΑΝΕΑ ΜΑΓΔΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ ΣΟΥΛΕΛΕ ΛΙΛΑ ΣΠΑΝΕΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΦΡΩΣΩ ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

