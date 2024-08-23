ΣΥΡΙΖΑ: Ποια στελέχη συνεισφέρουν για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι σε Αυγή και Κόκκινο

Σύμφωνα με πηγές από την Κουμουνδούρου, στην προτροπή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για οικονομική ενίσχυση, ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα κομματικά Μέσα, έχουν προθυμοποιηθεί και δανείσει, μέχρι στιγμής, ποσά ανάλογα με τις δυνατότητες τους, εκτός από τον ίδιο τον πρόεδρο, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς, η Θεοδώρα Τζάκρη, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Πάνος Ρήγας, ο Νίκος Σκορίνης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Παναγιώτα Αράπη Μπελώνη, ώστε να πληρωθεί μέρος των δεδουλευμένων των εργαζομένων στα Media του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.