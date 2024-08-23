ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Ο υπουργός διάλυσης της υγείας δεν προτίθεται να κάνει τίποτα για το ΕΣΥ

Απάντηση σε όσα είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφορικά με την κατάσταση στο ΕΣΥ δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «'Ένα κράτος δεν μπορεί να έχει παντού γιατρούς' δήλωσε με κυνισμό ο Υπουργός διάλυσης της Υγείας με αφορμή τον θάνατο μιας γυναίκας, παραδεχόμενος ότι δεν προτίθεται να κάνει τίποτα, προκειμένου οι κάτοικοι των ορεινών, των νησιωτικών, των απομακρυσμένων περιοχών να έχουν ισότιμη μεταχείριση στην υγεία.

Προφανώς, για τον Άδωνι Γεωργιάδη οι θάνατοι λίγα μέτρα από περιφερειακά ιατρεία, οι διακομιδές στα νοσοκομεία στις καρότσες αγροτικών, οι εξαντλητικές εφημερίες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι μια κανονικότητα, με την οποία όχι μόνο έχει συμφιλιωθεί αλλά την υπερασπίζεται κιόλας.

Η δραστική αλλαγή πολιτικής για το ΕΣΥ αποδεικνύεται καθημερινά πως είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου».

