Στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκρότηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, αναφέρθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, μιλώντας στο Blue Heritage Forum Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Γαλάζια, Κυκλική Οικονομία & Πολιτισμός Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Τουρισμό» που διοργανώνει η BeyondCSR στην ακριτική Φλώρινα. Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «ξεκινάμε τον πανευρωπαϊκό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Τουρισμού προκειμένου να καταρτίσουμε την πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τουρισμό που θα παρουσιάσουμε στις αρχές του 2026».

Στον αντίποδα αυτής της δράσης ο Έλληνας Επίτροπος αναφέρθηκε στις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωποι πολλοί τουριστικοί προορισμοί εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής αλλά και του φαινόμενου του κορεσμού που παρουσιάζουν κάποιοι άλλοι. Είπε ότι «όλοι οι μηχανισμοί προβολής που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη πρέπει να μετασχηματιστούν σε μηχανισμούς διαχείρισης προορισμών» σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ενίσχυση ευρωπαϊκής ταυτότητας ως παγκόσμιου προορισμού. Σε αυτό το πλαίσιο έκρινε ως απαραίτητη την κατάρτιση επανακατάρτιση ανθρώπων που εργάζονται στο Τουρισμό, στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού και στην απλοποίηση των διαδικασιών ώστε οι περιφέρειες, οι φορείς και οι πολίτες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα χρήματα της ΕΕ. Δήλωσε ότι στο νέο προϋπολογισμός της ΕΕ «έχω δώσει εντολή να απλοποιηθούν όλες οι διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση των φορέων σε χρήματα της ΕΕ που κατευθύνονται στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος».

Προανήγγειλε ότι τις επόμενες βδομάδες θα εγκαινιάσει την έναρξη του πανευρωπαϊκού διαλόγου με τους φορείς της Κρήτης και λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν οι φορείς της Ρόδου. Ο κ. Τζιτιζικώστας τόνισε ότι «θέλω να ακούσω τις προτάσεις και τους προβληματισμούς των φορέων προκειμένου από τη μια πλευρά, να καταστήσουμε πιο ισχυρό τον τουρισμό και από την άλλη, να πραστατεύσουμε ορισμένους από τους προορισμούς». Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι η μη ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να ασκήσει πίεση στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομία με αποτέλεσμα «να έχουμε σήμερα αντιδράσεις πολιτών και τοπικών κοινωνιών σε περιοχές που παρουσιάζουν φαινόμενα έντονου κορεσμού». Ανέφερε ότι ετοιμάζει δράσεις ώστε να αναδειχθούν λιγότερο γνωστοί προορισμοί και ταυτόχρονα, να ελαφρυνθούν προορισμοί που είναι επιβαρυμένοι.

Μίλησε για «υπερκορεσμό του ευρωπαϊκού εναέριου» χώρου αφού πριν από δύο χρόνια είχαμε 35.000 πτήσεις σε ημερήσια βάση ενώ πέρσι, ο αριθμός αυτός ανέβηκε λίγο πάνω από τις 38.000 πτήσεις ημερησίως κι όπως όλα δείχνουν, η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί και φέτος. «Στόχος μας, είναι να πρέπει να μεταβούμε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό κάτι που το προετοιμάζουμε με γοργά βήματα».

Μίλησε για «την ανάγκη ενός βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη» κάτι που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής όσων εμπλέκονται στην ανάπτυξή του, ανέφερε ότι «όσο το κλίμα γίνεται θερμότερο οι προορισμοί στη βόρεια Ευρωπη θα γίνουν περισσότερο ελκυστικοί έναντι των προορισμών της νότιας Ευρώπης και ότι μελέτες δείχνουν ότι μέχρι το 2050 η αύξηση τουριστών στην Βόρεια Ευρώπη θα φτάνει το 10% με τη μείωση στις περιοχές του νότου να φθάνουν στο 7%». Ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε για την προστιθέμενη αξία που έχει ο τουρισμός στην Ελλάδα «με 200 χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις ενώ στην Ευρώπη να φθάνουν στα 3 εκατ. και με τζίρο στην Ελλάδα να αγγίζει τα 26 δισ. ευρώ».

Τέλος, αναφέρθηκε στην πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομία αλλά και στα πολιτιστικά δρώμενα για τον τρόπο που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος προσελκύοντας κάθε φορά περισσότερους επισκέπτες.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στη γεωπολιτική αξία της περιοχής ως πύλης των δυτικών Βαλκανίων, είπε «ότι σήμερα αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, διαθέτει δυναμικό πρωτογενή τομέα κι είναι μια ανερχόμενη δύναμη στον Χειμερινό Χιονοδρομικό Τουρισμό» ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στους ψηφιακούς νομάδες που ελκύονται από την ομορφιά της.

Δήλωσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ γνωρίζει πολύ καλά τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων γούνας που επηρέασαν την τοπική οικονομία αλλά και την πορεία στην απολιγνιτοποίηση για να εισέλθει η περιοχή στην καινούργια εποχή».

Μίλησε για τις νέες δυνατότητες στον τομέα της αγροδιατροφής, τα αρδευτικά δίκτυα και τις περισσότερες ευκαιρίες που προσφέρονται στον πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες της βιομηχανίας με επανάχρηση υλικών καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό που πρωταγωνιστήσει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση καθώς και σε νέους δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Τέλος, αναφέρθηκε στα 650 επενδυτικά σχέδια που «τρέχουν» στην περιοχή και που θα δημιουργήσουν 2.500 θέσεις εργασίας αλλά και στους οδικούς άξονες όπως τον Ε65 που σύμφωνα με τον υφυπουργό «θα αλλάξει το οικονομικό χάρτη της περιοχής».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωσταντίνος Γκιουλέκας μίλησε για το πλεονέκτημα που διαθέτει η Βόρεια Ελλάδα, το οποίο αναγνωρίζουν μεγάλοι διεθνείς κολοσσοί που επενδύουν ιδρύοντας επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας. Ανέφερε ότι «τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδα από την Ηγουμενίτσα έως την Αλεξανδρούπολη αποκτούν την δική τους γεωπολιτική αξία» προτείνοντας ως άμεσο αναγκαίο μέτρο «την σιδηροδρομική τους διασύνδεση». Υπογράμμισε την ανάγκη «μετατροπής της βόρειας Ελλάδας σε εκπαιδευτικό πανεπιστημιακό κέντρο» όπου στις πόλεις της θα λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα που θα φιλοξενούνται φοιτητές από τις γειτονικές πόλεις των βαλκανικών κρατών. Τέλος, προέβλεψε ότι η Βόρεια Ελλάδα τα επόμενα χρόνια «θα γνωρίσει οικονομική άνθιση κάτι που θα ωφελήσει όχι μόνο τους κατοίκους της αλλά και την ελληνική Οικονομία γενικότερα».

