Επίθεση Δούκα σε Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί άνοιγμα με τις Περιφερειακές Συνδιασκέψεις ανά την Ελλάδα, λίγες ώρες όμως πριν τη Συνδιάσκεψη της Λάρισας που βρίσκεται σε εξέλιξη, μια συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων και βασικού αντιπάλου του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές, προκάλεσε συζητήσεις στα Πασοκικά πηγαδάκια.

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη διεξαγωγή συνεδρίου του κόμματος, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι το Πολιτικό Κέντρο, στο οποίο είναι και μέλος, έχει να συνεδριάσει από πριν το Πάσχα, χαρακτήρισε λάθος τη συνυπογραφή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου την πρόταση δυσπιστίας, ενώ άσκησε κριτική και στη γραμμή του κόμματος.

«Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε μια δομημένη εναλλακτική συνολική προσέγγιση, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μοιάζει ότι η πρόταση αυτή είναι ένα συμπλήρωμα σε μια προσέγγιση κυβερνητική, σαν μια εξευγενισμένη πρόταση της ΝΔ», δήλωσε ο Χάρης Δούκας στο OPEN.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επέλεξαν να μην ρίξουν και άλλο λάδι στη φωτιά, υπενθυμίζουν μόνο ότι σε ζητήματα προεδρικής εκλογής και πρότασης μομφής δεν διατυπώθηκαν αντίθετες απόψεις στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Κέντρου, του οργάνου δηλαδή στο οποίο είναι μέλος και ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Πολλοί συνδέουν τα δημόσια πυρά του Χάρη Δούκα προς την ηγεσία με τις αλλαγές που δρομολογούνται στην καθημερινή λειτουργία του κόμματος και τον νέο «πρωινό καφέ» που αναμένεται να ξεκινήσει τις συνεδριάσεις, στον οποίο αναμένεται να μετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος, όχι όμως ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Οι δηλώσεις Σκανδαλίδη για το Δημόσιο και τη μονιμότητα

Αναταράξεις όμως προκάλεσε και η δήλωση του πολύπειρου Κώστα Σκανδαλίδη στον ΣΚΑΪ για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.

«Μέχρι και η απόλυση. Εγώ είμαι υπέρ του να περάσει και από το Σύνταγμα η απόλυτη κατάργηση της μονιμότητας. Εάν είναι πράξη αξιόποινη, πώς θα μείνει; Τι θα κάνει; Αλλά να είναι γι’ αυτό… Μιλάω για συγκεκριμένα παραπτώματα. Αυτό πρέπει να περάσει και από το Σύνταγμα και από νόμους και αυτό πρέπει να γίνει πάση θυσία με μία μεγάλη αλλαγή», ανέφερε ο Κώστας Σκανδαλίδης στους ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΥΣ, μια τοποθέτηση που έσπευσε να διευκρινίσει λίγο αργότερα στον προσωπικό του λογαριασμό.

«Ας μην προσπαθούν ορισμένοι να απαλλάξουν την κυβέρνηση από τις ευθύνες της για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης στο Δημόσιο καθώς και των προβλεπόμενων σε περιπτώσεις ποινικά και υπηρεσιακά κολάσιμων πράξεων. Διατάξεις που κάποιες απ αυτές έχουν ψηφιστεί από το 2003. Η συζήτηση αφορούσε τη μονιμότητα για αξιόποινες πράξεις και σ' αυτό αναφέρθηκα. Η αξιολόγηση που επιχειρείται δεν ανταποκρίνεται με κανένα τρόπο στις σημερινές ανάγκες», σημείωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης στο Facebook, εξαπολύοντας επίθεση στην kυβέρνηση για την αξιολόγηση.

Από τη Χαριλαου Τρικούπη σημειώνουν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα για το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που σε κάθε περίπτωση εξήγησε τι εννοούσε, ενώ την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ για τη μονιμότητα στο Δημόσιο επανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

«Επ’ ουδενί η θέση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η άρση μονιμότητας συνδέεται με την έλλειψη ανεξαρτησίας των δημοσίων υπαλλήλων, διότι φανταστείτε να απολύει η κάθε κυβέρνηση τον δημόσιο υπάλληλο και να διορίζει όποιον θέλει. Εμείς είμαστε η παράταξη που έκανε το ΑΣΕΠ, η παράταξη που θέλει την αποκομματικοποίηση του κράτους, την αξιολόγηση, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Και μιλάμε για πραγματικές ανταμοιβές στο δημόσιο, πραγματική λύση των στεγαστικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι μετατάσσονται στην επαρχία και επαναφορά 13ου και 14ου που έχασαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, με αφετηρία άμεσα τη χορήγηση του 13ου μισθού», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Αυτόνομη πορεία

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασιών.

«Άλλο να μιλάς με την κοινωνία των πολιτών, να ανοίγεις διάλογο στα περιφερειακά σου συνέδρια, να τους καλείς όλους και άλλο να θέλουν κάποιοι, οι οποίοι επί της ουσίας διέσυραν την αριστερά, το ΠΑΣΟΚ να γίνει σωσίβιό τους. Αυτό δεν θα γίνει», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο TRT.

Την ίδια ώρα πολλοί ερμηνεύουν σε άλλο σημείο της συνέντευξης του προέδρου, την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο TRT ως έμμεση απάντηση στις αναφορές στελεχών για αποκλεισμούς με αφορμή τη μη συμμετοχή του Φίλιππου Σαχινίδη στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Λάρισας.

«Είναι μια ανοιχτή διαδικασία αν δείτε το πρόγραμμα, μιλάει ο περιφερειάρχης, η βουλευτής και όλοι οι άλλοι είναι από την κοινωνία των πολιτών. Δεν έχουμε καλέσει παλιούς βουλευτές, παλιά στελέχη. Αυτός είναι ο στόχος των περιφερειακών συνεδρίων. Δεν είναι να γίνει μια διαδικασία εσωτερική του ΠΑΣΟΚ, μόχλευσης», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που κατέληξε ότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρίσκονταν κάπου όλοι μαζί. «Πάμε σε μια ταβέρνα και τα λέμε», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

