Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης και επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που θα διασφαλίζει ότι τα οφέλη από τον τουρισμό κατανέμονται δίκαια και ανταποδοτικά.

Με βάση αυτές τις αρχές, ο νέος νόμος του κράτους εξυπηρετεί συγκεκριμένους και διακριτούς στόχους:

- Προάγει και αναδεικνύει την αξία του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού τουρισμού.

- Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και πιο λειτουργικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

- Διαμορφώνει ένα ουσιαστικά αναβαθμισμένο και πολυσύνθετο τουριστικό προϊόν.

- Προωθεί ένα νέο πρότυπο διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως προς τη διαχείριση και προώθηση των προορισμών μας.

Παρέμβαση για τους ξεναγούς

Πριν από την ψηφοφορία η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις στο τελικό κείμενο, με στόχο τη θωράκιση και την αναβάθμιση του επαγγέλματος του ξεναγού. Για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, το υπουργείο Τουρισμού έρχεται να αντιμετωπίσει συνολικά το πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του ξεναγού, εκσυγχρονίζοντας τη σχετική νομοθεσία.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για το επάγγελμα του ξεναγού, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς και θα διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράλληλα με την αποτελεσματικότερη λειτουργία και προστασία του επαγγέλματος.

Συγκεκριμένα:

1. Επικαιροποιείται ο ορισμός του επαγγέλματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών.

2. Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ασφάλιση των ξεναγών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για επικουρική ασφάλιση. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάταξης των ξεναγών σε ασφαλιστικές κλάσεις.

3. Προβλέπεται η λειτουργία από το υπουργείο Τουρισμού τουλάχιστον δύο σχολών ξεναγών και η διοργάνωση από δύο έως πέντε ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.

4. Επικαιροποιείται και τίθεται ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ελεγκτική διαδικασία όσο αφορά στην προστασία του επαγγέλματος του ξεναγού. Θεσμοθετείται πλαίσιο με εξαντλητική αναφορά στις περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας και προβλέπονται κυρώσεις που διαβαθμίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε παράβασης.

Οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στα άρθρα για τον ορισμό του επαγγέλματος του ξεναγού, την ασφάλισή τους και την επιβολή κυρώσεων υπερψηφίστηκαν και από βουλευτές της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ).

Βασικές διατάξεις

Στις βασικές διατάξεις, που αποτελούν πλέον νόμο του κράτους, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

1. Η αναβάθμιση και η δημιουργία νέων τουριστικών υποδομών, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ρυθμίζονται θέματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και ειδικών τουριστικών υποδομών.

2. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου για τις ειδικές μορφές τουρισμού.

3. Η εισαγωγή ρύθμισης για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης (glamping).

4. Η θεσμοθέτηση πλαισίου για αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού στους τουριστικούς λιμένες, πλέον των ήδη εγκεκριμένων.

5. Αναβαθμίζεται το σύστημα τουριστικής εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα. Επιπλέον, εισάγεται πλαίσιο για προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες.

Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης

Ειδικά για το ζήτημα των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) με οδηγό, διατηρείται στο ακέραιο η υποχρεωτικότητα των ελέγχων, με βάση τις αυστηρές νόμιμες προδιαγραφές άσκησης του μεταφορικού έργου τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό που αποκλειστικά ρυθμίζεται είναι ότι η τήρηση της νομιμότητας και η αυστηρότητα των ελέγχων θα εξαντλείται στον επαγγελματία και όχι στους πελάτες, όσον αφορά στην άσκηση του συγκεκριμένου μεταφορικού έργου.

Μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Προχωρούμε με σταθερά και αποφασιστικά βήματα σε έναν νέο κύκλο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, που δίνουν νέα προοπτική, διορθώνουν δυσλειτουργίες και εκσυγχρονίζουν ακόμα περισσότερο το τουριστικό μας προϊόν, στοχεύοντας σε έναν νέο κύκλο μακροχρόνιας τουριστικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός είναι ένας δυναμικός τομέας που δεν σταματά να αλλάζει και να εξελίσσεται και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε διαρκώς, ώστε ο τουρισμός να συνεχίσει και στο μέλλον να αποφέρει οφέλη για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

