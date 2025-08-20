Πηγές υπ. Μετανάστευσης: Απολύτως πραγματικό το περιστατικό που επικαλέστηκε ο Θάνος Πλεύρης με τους εύζωνες

Πραγματικό ήταν το περιστατικό προσβολής των Ευζώνων και του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη που επικαλέστηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, οι πηγές αναφέρουν ότι «αναφορικώς με την προσβολή των Ευζώνων και του μνημείου του Άγνωστου στρατιώτη το περιστατικό που επικαλέστηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης είναι απολύτως πραγματικό».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο αλλοδαπός προέβη σε προκλητικές ενέργειες τόσο στις 10 Αυγούστου 2025 όσο και στις 12 Αυγούστου 2025. «Δε μπορούσε να συλληφθεί διότι εκκρεμούσε η εξέταση ασύλου. Η πράξη διακοπής εξέτασης και επιστροφής εξεδόθη 14.08.25 μετά την προκλητική συμπεριφορά» σημειώνεται.

«Μάλιστα διαβιβάστηκε στο άσυλο η προκλητική συμπεριφορά του όπως αποτυπώθηκε στην προσαγωγή του για να κριθεί η κάθε επόμενη προσφυγή του κατά τον ίδιο τρόπο .Επομένως ο αλλοδαπός που προκάλεσε και έχει διακοπή η εξέταση ασύλου του και έχει εκδοθεί πράξη επιστροφής. Παράλληλα διαβιβάστηκε και βίντεο που κυκλοφορεί για αντίστοιχη ταυτοποίηση» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.



Πηγή: skai.gr

