Εικόνα κόμματος που δείχνει να βρίσκεται εκτός ελέγχου παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα επεισόδια με στελέχη του και οι εσωτερικές συγκρούσεις, διαδέχονται η μία την άλλη. Μόλις δύο ημέρες μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Τρίτης, με την ένταση μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και οκτώ στελεχών, που αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, λόγω διαφωνίας που προέκυψε για την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου, νέα «καταιγίδα» έπληξε το κόμμα της Κουμουνδούρου, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος και διεγράφη με απόφαση του προέδρου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Αυτή τη φορά, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε λεκτική επίθεση σε συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη, προκαλώντας την αντίδραση ακόμη και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που είχε ως κατάληξη τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο Παύλος Πολάκης δεν έμεινε εκεί. Με ανάρτησή του στο Facebook αφήνει αιχμές για «στήσιμο» και στέλνει μήνυμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι «μόνο ο λαός διαγράφει».

Το τελευταίο επεισόδιο με πρωταγωμιστή τον Πολάκη ήταν στην ουσία η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είναι γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης στάθηκε από την αρχή στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη και μάλιστα με δυναμικό τρόπο. Ωστόσο ήταν φανερό ότι οι δύο χαρακτήρες είχαν πολλές και σημαντικές -δομικού χαρακτήρα- διαφορές προσεγγίσεις σε πολλά θέματα.

Η αρχή έγινε με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον γάμο των ομόγυλων ζευγαριών. Ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν σαφής ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο, κάνοντας λόγο για αυτονόήτη θετική ψήφο. Ο Παύλος Πολάκης, όμως, δεν το ψήφισε.

Ήταν το πρώτο -σοβαρό- ρήγμα στις σχέσεις του Πολάκη με τον Κασσελάκη. Ο Πολάκης υποβαθμίστηκε στην ιεραρχία του κόμματος και έπαψε να θεωρείται «δεξί χέρι» του προέδρου.

Το δεύτερο επεισόδιο ήταν πριν λίγες ημέρες με τα σεξιστικά σχόλια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κατά της γραμματέως της ΝΔ. Μαρίας Συρεγγέλα. Παρ' ότι η Νέα Δημοκρατία ζήτησε τη διαγραφή του Πολάκη από το κόμμα, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν υπέκυψε στις πιέσεις, στηρίζοντας σιωπηρά τον βουλευτή του.

Η σημερινή λεκτική επίθεση στη συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν η... τρίτη και φαρμακερή. Ο Στέφανος Κασσελάκης ενημερώθηκε για το επεισόδιο λίγο πριν ξεκινήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε αμέσως να δει το βίντεο από το επεισόδιο και αμέσως μετά επικοινώνησε με τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και του ανακοίνωσε την απόφασή του να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη.

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης, μετά τη λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε στη νομική σύμβουλο του Άδωνι Γεωργιάδη, Νατάσα Πετρούλια.

«Μετά από εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τον πρόεδρο της ΚΟ, Σωκράτη Φάμελλο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αναγνώστηκε η επιστολή διαγραφής από το προεδρία της Βουλής

Αναγνώστηκε στην ολομέλεια η επιστολή του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για τη διαγραφή του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Την επιστολή ανέγνωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Λαμπρούλης.

Το επεισόδιο του Παύλου Πολάκη με τη Νατάσα Πετρούλια

Σε νέο επεισόδιο ενεπλάκη την Πέμπτη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Αυτή τη φορά εξαπέλυσε λεκτική επίθεση στη νομική σύμβουλο του Αδωνι Γεωργιάδη, Νατάσσα Πετρούλια στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Ο κ. Πολάκης απευθυνόμενος στην κα Πετρούλια της είπε: "Μην στρίβετε τη μούρη σας κυρία μου. Έχετε ένα μόνιμο, όχι χαμόγελο, έχετε ένα στρίψιμο του στόματος εν είδει απαξίας. Μην το κάνετε αυτό, το έχετε ξανακάνει και είναι εκνευριστικό."

Και συνέχισε λέγοντας: "Εχει ένα μόνιμο στριφογύρισμα του προσώπου, απαξίας. Είναι εκνευριστικό να το βλέπω"

Στο περιστατικό επενέβησαν παρευρισκόμενοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και του ΣΥΡΙΖΑ, με την κα Λινού μάλιστα να παίρνει τον λόγο, η οποία ξεσπώντας σε κλάματα να ζητά "συγγνώμη από τη συνάδελφο που υπέστη αυτή τη μορφή βίας. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά, δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σε καμία γυναίκα και κανέναν άνθρωπο."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας αναφέρει: "στη διακοπείσα από χθες συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εν απουσία μου, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε με απίστευτη λεκτική βία στην νομική μου σύμβουλο κ. Νατάσσα Πετρούλια. Η κα Πετρούλια εκεί βρισκόταν στην εργασία της, καθώς η δουλειά της είναι να ετοιμάζει τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που θέλουμε ή όχι να εγκρίνουμε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής. Εν ώρα εργασίας της λοιπόν, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της επιτέθηκε διότι είπε: «δεν του αρέσει η φάτσα της κλπ» προσοχή η κυρία αυτή δεν έχει το δικαίωμα του λόγου στην Επιτροπή δεν μίλησε καθόλου στον κ. Πολάκη. Ήταν τόσο βάναυση η επίθεση του σε μία εργαζόμενη ανυπεράσπιστη γυναίκα, που στη συνέχεια οι συνάδελφοι κ. Μπιμπίλας από την Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Παναγιωτόπουλος και η κα Αθηνά Λινού από τον ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν αμέσως το περιστατικό, όπως φυσικά και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η κα Λινού μάλιστα στο τέλος δάκρυσε από ντροπή, για την συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου και στο πώς έκανε να αισθανθεί την εργαζόμενη αυτή γυναίκα εκείνη την στιγμή.

Κατόπιν όλων αυτών επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα και ζήτησα την λήψη πειθαρχικών μέτρων από την Βουλή εναντίον του κ. Πολάκη. Το να τα βάζει μαζί μου, είναι ως ένα βαθμό κατανοητό, αλλά το να αναγκάζει με bullying, μία ανυπεράσπιστη εργαζόμενη γυναίκα να κλαίει στην εργασία της είναι Απαράδεκτο! Απορώ αν πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον καλύψει και αυτή τη φορά που ενώπιον όλων επέδειξε μία τόσο επαίσχυντη συμπεριφορά."

Πριν από λίγο, στην διακοπείσα από χθες συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εν απουσία μου, ο @pavpol2222 επιτέθηκε με απίστευτη λεκτική βία στην νομική μου σύμβουλο κ. Νατάσσα Πετρούλια. Η κα Πετρούλια εκεί βρισκόταν στην εργασία της, καθώς η δουλειά της… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 25, 2024

"Ο κ. Πολάκης έχει χάσει κάθε όριο ευπρέπειας"

Σε δηλώσεις αμέσως μετά το επεισόδιο προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζητώντας τη διαγραφή του κ. Πολάκη.

Οπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης: «Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης σήμερα στη Βουλή προέβη, για πολλοστή φορά, σε μια απρόκλητη φραστική επίθεση, στρεφόμενος κατά συνεργάτιδας του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη».

«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κ. Πολάκης έχει χάσει κάθε όριο ευπρέπειας, όπως κι εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με το πόσες φορές μπορεί να επιτεθεί χωρίς λόγο και αιτία σε όποιον άνθρωπο βρει εύκαιρο. Αυτή τη φορά επέλεξε μια εργαζόμενη γυναίκα, η οποία, μάλιστα, δεν μπορούσε ούτε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αφού δεν είχε δικαίωμα λόγου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και κατέληξε λέγοντας: «Ελπίζουμε αυτή να είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το -ομολογουμένως ευρύχωρο- ποτήρι της ατελείωτης ανοχής του κ. Κασσελάκη και να κάνει, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, το αυτονόητο, διαγράφοντας τον κ. Πολάκη. Πλέον δεν πείθει ούτε τους βουλευτές του, όπως φάνηκε και από την ανθρώπινη αντίδραση της κας Λινού στο νέο αυτό παραλήρημα λεκτικής βίας του κ. Πολάκη».

Αμετανόητος παρά τη γενική κατακραυγή

Ο Παύλος Πολάκης δεν μετανιώνει για τη λεκτική επίθεση στη συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη και μάλιστα βγαίνει στην αντεπίθεση, λέγοντας ότι η Νατάσα Πετρούλια «κουνούσε υποτιμητικά το κεφάλι της», ενώ επιτίθεται και στην Αθηνά Λινού.

Σε δηλώσεις του μετά τη λεκτική επίθεση και τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής παραμένει αμετανόητος, καλώντας μάλιστα την κυρία Λινού να «ζητά συγγνώμη για αυτήν και όχι για μένα».

«Εγώ παίρνω την ευθύνη των πράξεών μου», δήλωσε ο κ. Πολάκης, λέγοντας πως «μια κυρία, συνεργάτης του κ. Γεωργιάδη, όλη την ώρα που αναδείκνυα το σκάνδαλο του 1.750.000 ευρώ αντί για 300.000 ευρώ, κούναγε υποτιμητικά το κεφάλι της. Ήταν υποτιμητικό. Της είπα να μην στρίβει τη μούρη της».

Όσον αφορά την αντίδραση της Αθηνάς Λινού, ο Πολάκης δήλωσε: «η κ. Λινού να ζητά συγγνώμη για αυτήν και όχι για εμένα».

«Ενώ συμβαίνουν αυτά και αποκαλύπτουμε τεράστια πράγματα κάποιοι κοιτάνε το δάχτυλο, αντί να πουν στην κυρία που με υποτιμούσε πως ήταν απλά συνεργάτης», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση στο Facebook και το μήνυμα σε Κασσελάκη

Στην αντεπίθεση και για τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ο Παύλος Πολάκης, μετά τον σάλο και τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε η λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον συνεργάτιδας του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Παύλος Πολάκης στέλνει μήνυμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «δεν σταματώ, πάρτε το χαμπάρι. Μόνο ο λαός διαγράφει» και κάνει λόγο για «στήσιμο κανονικό».

Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε το βίντεο από το περιστατικό και τότε αποφάσισε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον ενημέρωσε για την απόφασή του.

Πάρόλα αυτά, ο Πολάκης πήγε στην Κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Σωλκράτης Φάμελλος του είπε ότι δεν μπορεί να ανέβει. Ο Πολάκης επέμεινε και είπε ότι «ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι δεν με θέλουν».

Ο Πολάκης άφησε να εννοηθεί ότι του την είχαν στημένη, όπως ανέφερε και στην ανάρτησή του στο Facebook.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook:

«Για αυτην την τοποθετηση με διεγραψαν απο την Κοινοβουλευτικη ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ και μου εβαλε ποινη μισο μισθο ο Τασουλας!!

ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ!

Στησιμο κανονικο!

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΩ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ !

Μονο ο λαος διαγραφει!!

(Ειχα ετοιμασει αυτα για το βιντεο:

Η σημερινή μου παρέμβαση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που έρχεται να διαλύσει τον Τομέα της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης.

Τα βασικά σημεία των όσων είπα:

Σχετικά με το ζήτημα της επίταξης των γιατρών: Πάρτε πίσω το άρθρο

Απειλές αυτού του είδους και με το ιταμό ύφος του κ. Γεωργιάδη δεν περνάνε.

Το Σ/Ν που συζητάμε έχει ξετιναχθεί από τους φορείς που μίλησαν χθες. Δεν υπήρξε ένας να πει κάτι καλό. Κάνετε μια μεγάλη διοικητική αλλαγή η οποία θα αποσαρθρώσει το χώρο και βασικά θα αναιρέσει σε πάρα πολλούς τη δυνατότητα να επιλέξουν την οδό της θεραπείας και της απεξάρτησης και όχι της αποκατάστασης, της μείωσης της βλάβης και της ανοχής.

Στηρίξτε τα προγράμματα που έδωσαν ξανά ελπίδα σε χιλιάδες πρώην χρήστες και μην τα εξανδραποδίζετε με αυτό τον τρόπο.

Σχετικά με τα κίνητα που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς:

Απαιτείται-και στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε καταλήξει σε αυτό-διπλασιασμός έως τριπλασιασμός των αμοιβών του υγειονομικού δυναμικού.

Κάντε τα διάφορα κίνητρα πιο μεγάλα και με χαμηλότερο συντελεστή ώστε να μην παίρνει τα μισά η εφορία. Διαφορετικά ότι και να ανακοινώνετε δεν μεταφράζετε στην πράξη σε οικονομική ενίσχυση.

Και μη μας πείτε δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν αλλά είναι πολιτική επιλογή σας να δοθούν αλλού και θα σας πω ένα παράδειγμα:

Δεν είναι δυνατόν να δίνετε για ενεργειακή αναβάθμιση ενός ΚΥ, 600 με 800 τετραγωνικών μέτρων, 1.755.000 €. Γκρεμίστε το και με αυτά τα λεφτά σας χτίζω εγώ δυο!

Για το ΚΥ Φιλιατρών μιλάω.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας στα Σφακιά, που ήταν 400 περίπου τετραγωνικά μέτρα, το χτίσαμε με 560.000 € μαζί με τον εξοπλισμό».

Πηγή: skai.gr

