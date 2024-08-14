Επίθεση στην υφυπουργό Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις δηλώσεις της για τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σαφώς ειρωνικό ύφος, τονίζει ότι η κυρία Βούλτεψη «διαπρέπει ως ειδική για τις πυρκαγιές», επιμένοντας, παρά τις εκτιμήσεις των ειδικών, ότι η φωτιά στη βορειοανατολική Αττική ή «megafire».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σκίστε τα πτυχία και πετάξτε τις εγκυκλοπαίδειες. Έχουμε υφυπουργό Μετανάστευσης που έχει μια λύση για κάθε πρόβλημα...

Η κα. Σοφία Βούλτεψη πρόσφατα διέπρεψε ως «ταξιδιωτικός πράκτορας», δηλώνοντας ότι όσοι ζορίζονται με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μπορούν να πάνε στο χωριό τους για διακοπές, αντί σε κάποιο νησί.

Τώρα διαπρέπει ως ειδική για τις πυρκαγιές. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό για την πυρκαγιά στην Αττική μας ενημέρωσε ότι πρόκειται για «μεγαπυρκαγιά» από αυτές που «έχουν μια τρομερά δική τους συμπεριφορά, δηλαδή έχουν μια συμπεριφορά περίεργη».

Κι όταν ο δημοσιογράφος της είπε ότι πυρομετεωρολόγοι που εμφανίστηκαν στην εκπομπή δεν την θεώρησαν μεγαπυρκαγιά, η κ. Βούλτεψη δεν δίστασε να πει ότι «εγώ τη θεωρώ μέγα πάντως".

Έτσι εξηγείται γιατί «διαπρέπει» το επιτελικό κράτος – ανέκδοτο, του κ. Μητσοτάκη.

ΥΓ: Αν πάντως η πρόθεση της ΝΔ είναι να εκνευρίσει περισσότερο τους πολίτες, η επιλογή της κας. Βούλτεψη είναι ιδανική...».



