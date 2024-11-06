Την εκτίμηση ότι η εκλογή του Τραμπ θα παίξει, δυστυχώς, αρνητικό και καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με τεράστιες επιπτώσεις για το παρόν και το μέλλον του πλανήτη, διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός , Γιώργος Παπανδρέου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ).

«Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη νίκη του ότι θα τηρήσει όσα έχει πει. Θα κριθεί από τις πράξεις και τις δηλώσεις του, και αυτά που έχει πει είναι πολύ συγκεκριμένα. Οι σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ θα κλονιστούν», ανέφερε ο κ. Παπανδρέου επισημαίνοντας ως πρώτη συνέπεια την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. « Είναι ένα θέμα για το οποίο εμείς οι Έλληνες και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πάντα υποστηρίζαμε την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής άμυνας και παλεύαμε για αυτήν. Σήμερα, όμως, είναι επιτακτική ανάγκη. Σε μια περίοδο με ενεργές συγκρούσεις, όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στην Ουκρανία και γενικά λόγω της επιθετικότητας της Ρωσίας, το ζήτημα της ασφάλειας είναι καίριο για τους Ευρωπαίους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπανδρέου ο Ντ. Τραμπ έχει δείξει μια γενικότερη συμπάθεια προς τα αυταρχικά καθεστώτα και τους αυταρχικούς ηγέτες, κάτι καθόλου ευχάριστο για τις Δυτικές χώρες και την ειρήνη.

Επίσης τόνισε ότι «ο νεοεκλεγείς Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει για οικονομικό προστατευτισμό. Σκοπεύει να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Φανταστείτε το κόστος που θα έχει αυτό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ο Τραμπ την αρνείται. Προφανώς γνωρίζει την ύπαρξή της, αλλά εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, όπως οι πετρελαϊκές βιομηχανίες και επιδιώκει να διατηρήσει τη στήριξή τους».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ως άμεση προτεραιότητα «η Ευρώπη να ανασκουμπωθεί και έχει δύο επιλογές: είτε θα αντιμετωπίσει τη συστηματική της υπονόμευση και αποσύνθεση, είτε θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για να αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη παγκοσμίως με τις αρχές της - ελευθερία, συνεργασία των λαών, ανθρώπινα δικαιώματα, και εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίησης και του καπιταλισμού, που σήμερα δημιουργεί τεράστιες οικονομικές ανισότητες, οι οποίες καταλήγουν σε ανισότητες εξουσίας που ελέγχουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια συντηρητική στροφή και πρέπει να αγωνιστούμε για μια δημοκρατική και σοσιαλδημοκρατική Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

