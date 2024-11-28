ΣΥΡΙΖΑ: Η στιγμή που ο Φάμελλος αντιλαμβάνεται ότι αναλαμβάνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκινητική στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι αναλαμβάνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκε ο Σωκράτης Φάμελλος μέσω βίντεο στο TikTok.

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την συγκίνηση και τα συναισθήματα της εκλογικής βραδιάς. Αυτό είναι το backstage από όσα ζήσαμε. Σας ευχαριστούμε» αναφέρει στο βίντεο ο κ. Φάμελλος.

«Δεν έχει δεύτερη βόλτα τέλος…» φέρεται να του λέει ο ανθυποψήφιός του Παύλος Πολάκης για τον β' γύρο. «Τέλος, δεν υπάρχει δεύτερη βόλτα» ανακοινώνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Είναι αλήθεια ε; Είναι αλήθεια…» μονολογεί ο κ. Φάμελλος συνειδητοποιώντας ότι είναι ο νέος επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η χώρα έχει ανάγκες… Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον» προσθέτει.

