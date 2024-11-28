Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε και για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha.

«Υπάρχει η ελληνική κοινωνία με τα προβλήματά της και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, καθώς οριοθετούνται κάθε φορά και αναδεικνύονται κάθε φορά που γίνονται οι μετρήσεις. Όσοι είμαστε στη γειτονιά και στο καφενείο, δεν χρειαζόμαστε καμία μέτρηση, καταλαβαίνουμε εκεί ότι ο κόσμος έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα», σχολίασε αρχικά ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, ώστε να ανακουφίζει τον κόσμο και να τον βοηθήσει να καλυτερέψει τη ζωή του, αυτός είναι ο προορισμός της κάθε κυβέρνησης».

«Ξαφνικά λοιπόν, ενώ έχουμε αυτό το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και την προσπάθεια της κυβέρνησης με χίλια βάσανα αλλά με αρκετές επιτυχίες να αναταποκριθεί στα προβλήματα του κόσμου, επιχειρείται εδώ και καιρό να δημιουργηθεί μια τεχνητή κρίση, με υπόβαθρο που δεν υπάρχει. Ποιο ήταν αυτό το υπόβαθρο; Ότι η χώρα και η κυβέρνηση εμφανίζεται υποχωρητική όσον αφορά την προάσπιση των εθνικών θεμάτων και προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε από πού προκύπτει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τις διαθέσεις αυτού που τα προκαλεί όλα αυτά».

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πόσο πολύ έχει ασφαλιστεί εξοπλιστικά η χώρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα που έχει οδηγήσει σε αναβάθμιση στο πεδίο της εθνικής άμυνας, ενώ το σύνολο των δυνάμεων ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμο για πόλεμο.

«Εντωμεταξύ, η κυβέρνηση έχει αλλάξει και το εθνικό δόγμα. Αν μας χτυπήσουν δηλαδή κάπου, δεν θα πάμε μόνο εκεί, αλλά θα έχουμε από πριν διαλέξει 10 στόχους που όταν μας χτυπήσουν κάπου, θα χτυπήσουμε άλλους 10 κι ό,τι θέλει ας γίνει. Αυτό το ξέρουν απέναντι. Μας δοκίμασαν λοιπόν 2 μήνες στην ανατολική Μεσόγειο, είδαν ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω, τα μάζεψαν και φύγανε. Όπως και στον Έβρο, δεν υπήρξε ούτε ένα δευτερόλεπτο που η κυβέρνηση να μην έδειξε αποφασιστικότητα. Απέναντι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, εμείς έχουμε μόνο ένα θέμα να συζητήσουμε, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ».

«Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις κατά €50 δισ. - Λάβαμε €800 εκατ. από τη μείωση των επιτοκίων που τα ρίχνουμε στην καθημερινότητα»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ορθώς διεγράφη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από τη ΝΔ, ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να συμμετάσχει ως υπουργός σε μια κυβέρνηση προδοτών, «άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης αυτό που έκανε στην πραγματικότητα προστάτεψε κι εμένα, την αξιοπρέπειά μου ως υπουργού, τους υπουργούς του, τους βουλευτές του, τον κόσμο που στηρίζει την παράταξη και βέβαια όλους τους Έλληνες».

Τέλος, αναφορικά με τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση «χάνει στην καθημερινότητα», ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία είναι εντάξει. «Το πρώτο είναι ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ό,τι καταθέσεις χάσαμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να μας τινάξει τα πέταλα, έχουν ανακτηθεί., με τα 3/4 των καταθέσεων να αφορά νοικοκυριά. Δεύτερον, η κατανάλωση έχει ενισχυθεί. Τρίτον, έχουμε καλές αξιολογήσεις απ' έξω κι από αυτό εξαρτάται με τι επιτόκια θα δανειζόμαστε. Τι σχέση έχει αυτό με τον κόσμο; Από την τελευταία αναβάθμιση που πήραμε επενδυτική βαθμίδα, έχουμε λάβει 800 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση των επιτοκίων, τα οποία τα ρίχνουμε στην καθημερινότητα».

