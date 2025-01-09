Επικήδειος Κ. Μητσοτάκη για τον Κ. Σημίτη: Μαχητής κατά της δικτατορίας και άξιος υπηρέτης της δημοκρατίας

«Μαχητή κατά της δικτατορίας και άξιο υπηρέτη της δημοκρατίας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, προσφωνώντας τον επικήδειο λόγο του.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για έναν «ευγενή αντίπαλο», τον οποίο η θεσμική θέση του επιβάλλει να τον τιμήσει όπως του αξίζει, προσθέτοντας: «Οι παρατάξεις μας κατάφεραν και συναντήθηκαν σε δύο κρίσιμες επιλογές. Την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ και την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Κώστας Σημίτη ανήκει, πλέον, στην ιστορία η οποία θα ζυγίσει την πολυκύμαντη διαδρομή του και είναι ήδη ορατές τρεις παρακαταθήκες του εκλιπόντος:

Η πρώτη είναι «η αταλάντευτη πίστη του στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και η διαρκής προσπάθειά του να συγκλίνει η Ελλάδα με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης».

Η δεύτερη ήταν ο τρόπος διακυβέρνησής του με πρωταγωνιστή το μπλοκάκι που κατέγραφε μεθοδικά τις προτεραιότητες που από διακηρύξεις έπρεπε να γίνουν πράξη, με σχεδιασμό επίπονη δουλειά και έλεγχο, με στόχο το μετρήσιμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη.

Η τρίτη, κατά τον πρωθυπουργό, είναι ότι ο Κώστας Σημίτης, εκτός από την ενασχόλησή του με την πολιτική, πάντα έβρισκε χρόνο να διαβάζει, να ακούει μουσική, να παρακολουθεί θέατρο, και αγάπησε τον ρόλο του απλού συζύγου και του πατέρα.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο μέλλον πολλοί αναλυτές θα ασχοληθούν με το έργο του εκλιπόντα «με τα σωστά και τα λάθη του, όπως και για αυτά που επιδίωξε και ποτέ δεν είδε να πραγματοποιούνται», και συμπλήρωσε πως πρόκειται για τη διαχρονική μοίρα και το τίμημα όποιου αποφασίζει να δράσει στη δημόσια σφαίρα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε σε ορισμένα «αποστάγματα της πορείας» του Κώστα Σημίτη, όπως η ρήση του για την κυβέρνηση, η οποία υπάρχει όχι για να διαιωνίζει την εξουσία της αλλά για να διαμορφώνει μία καλύτερη κοινωνία με λέξεις κλειδιά, το σχέδιο και τη συγκυρία, επιδιώκοντας τις συναινέσεις αλλά βαδίζοντας και κόντρα στο ρεύμα, ώστε το κόστος που θα καταβληθεί να είναι μικρότερο από το όφελος που θα προκύψει. Επίσης, είπε ότι στην προσπάθεια εφαρμογής των παραπάνω δοκιμάζεται η ικανότητα της πατρίδας μας να απαλλαγεί από βαρίδια και παθογένειες του παρελθόντος.

Αναφερόμενος στις επιτυχίες του Κώστα Σημίτη τόνισε τη δημοκρατική συνέπειά του, τις σοβαρές υποδομές που απέκτησε η χώρα κατά τη διάρκεια των θητειών του, και τα δύο καθοριστικά βήματα που σηματοδότησαν την ευρωπαϊκή προοπτική τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου.

«Ας κρατήσουμε τα καλύτερα από τη διαδρομή του και το γεγονός ότι δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό να μεταλλαχθεί, να γίνει αρεστός προσχωρώντας σε ένα ξένο προς τον ίδιο μοντέλο συμπεριφοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα τη διακριτική απλότητα για να επενδύσει αυτή τη ζωή του και μετά την απόσυρσή του από το δημόσιο προσκήνιο», επεσήμανε

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Κώστα Σημίτη «μία εξαίρεση στον πολύβουο κόσμο των συνθημάτων» και υπογράμμισε ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο παράσημο, το οποίο κατέκτησε με τη στάση του χωρίς ο ίδιος ποτέ να το διεκδικήσει ή να το διαφημίσει».

Τέλος, τόνισε ότι ο Κώστας Σημίτη επέλεξε έναν επίλογο με νόημα ώστε να είναι και γι' αυτό άξιος τιμής και μνήμης.

Πηγή: skai.gr

