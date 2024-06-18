ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί λύθηκε η συνεργασία με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο

«Στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεών μας γενικά και ειδικά για την ενίσχυση του Κοινοβουλευτικού μας έργου, λύθηκε η σύμβαση του σ. Θανάση Θεοχαρόπουλου», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από δήλωση της τομεάρχη Εσωτερικών της ΚΟ, Γιώτας Πούλου, η οποία διευκρινίζει τους λόγους απομάκρυνσης του κ. Θεοχαρόπουλου από συνεργάτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι ανάγκες των τομέων ευθύνης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι μεγάλες, μετά και τη μείωση των δυνάμεών μας στο Κοινοβούλιο και απαιτούν τη συνδρομή όλων των εξειδικευμένων συνεργατών που προβλέπονται ανά τομέα..

Οι ελλείψεις είχαν αναφερθεί και συζητηθεί από πολλούς συναδέλφους βουλευτές/τριες στα αρμόδια όργανα του Κόμματος και στον πρόεδρο προσωπικά.

Στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεών μας γενικά και ειδικά για την ενίσχυση του Κοινοβουλευτικού μας έργου, λύθηκε η σύμβαση του σ. Θανάση Θεοχαρόπουλου.

Πηγή: skai.gr

