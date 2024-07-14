Μητσοτάκης: Δεν καταργείται η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στην Ελλάδα - Το δόγμα της νομιμότητας παντού ήρθε για να μείνει

Με τον αποτροπιασμό του για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινάει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα ζητήματα παραβατικότητας , τονίζοντας ότι «θα ξεριζωθούν τα δίκτυα της παραβατικότητας. Το δόγμα της νομιμότητας παντού ήρθε για να μείνει και είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με όποιον δεν το αντιλαμβάνεται», ενώ για την πενθήμερη εργασία ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι « δεν καταργείται η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στην Ελλάδα».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:



«Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θελω να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου από την επίθεση στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump. Η πολιτική βία είναι μη αποδεκτή στις δημοκρατικές κοινωνίες. Του εύχομαι πλήρη και γρήγορη ανάρρωση, όπως και σε όσους από τους παρευρισκόμενους τραυματίστηκαν, αλλά και συλλυπητήρια στην οικογένεια του ανθρώπου από το πλήθος που σκοτώθηκε.

Την εβδομάδα αυτή ίσως στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας να ήταν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, όμως έχω πολλά «εγχώρια» πράγματα να σας πω και ελπίζω κάποιο από αυτά να σας κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Θα ξεκινήσω με την ασφάλεια και τη μάχη που δίνουμε κατά της παραβατικότητας, όποια μορφή κι αν λαμβάνει, όπου κι αν βρίσκεται. H ανομία και η διάχυτη ατιμωρησία πληγώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και πλήττουν πρωτίστως τους πιο ευάλωτους. Γι’ αυτό και έχουν μεγάλη σημασία για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας οι πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες των στελεχών της ΕΛΑΣ -και τους συγχαίρω- να εξιχνιάσουν αποτρόπαια εγκλήματα που μας έχουν σοκάρει όλους. Το δόγμα της νομιμότητας παντού ήρθε για να μείνει και είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με όποιον δεν το αντιλαμβάνεται. Ειδικά στη Μύκονο όπου βρέθηκε αυτή τη βδομάδα ο αρμόδιος Υπουργός μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ, δεσμευόμαστε -όπως αποδείξαμε και πέρυσι ότι μπορούμε να το κάνουμε- πως θα ξεριζωθούν τα δίκτυα της παραβατικότητας που νομίζουν ότι ορίζουν την τύχη του πανέμορφου αυτού νησιού. Το κράτος θα επιβάλει τη νομιμότητα και στη Μύκονο αλλά και οπουδήποτε αλλού οι σκιές της νύχτας νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλουν το σκοτάδι.

Νομιμότητα παντού με δραστικές παρεμβάσεις και σε χώρους όπου γίνονταν ανεκτές καταφανώς παράνομες συμπεριφορές, όπως στα Πανεπιστήμια. Θυμίζω την πρόσφατη εκκένωση κατάληψης που υπήρχε από το 2016 (!) σε κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Νομιμότητα και στις φυλακές με τακτικούς αλλά και έκτακτους ελέγχους, όπως οι προχθεσινοί στον Κορυδαλλό με πολλά παράνομα ευρήματα. Ανταποκρινόμαστε έτσι στην απαίτηση της ίδιας της κοινωνίας για περισσότερη ασφάλεια, όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώνοντας την επέκταση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης με κάμερες που θα τοποθετηθούν σε συνεργασία με τους Δημάρχους Καλαμάτας και Μεσσήνης, σε περιοχές όπου καταγράφεται εγκληματική δραστηριότητα.

Περνάω σε μια αναγκαία αποκατάσταση της αλήθειας: ΔΕΝ καταργείται η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στην Ελλάδα. Απλά δόθηκε η δυνατότητα για μια πρόσθετη βάρδια εργασίας σε συγκεκριμένους και ελάχιστους κλάδους της οικονομίας, όπως επιχειρήσεις που λειτουργούν αδιάκοπα 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα με τουλάχιστον 3 συνεχόμενες βάρδιες. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις που λειτουργούν επίσης επί 24ώρου βάσεως 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή ελάχιστες επιχειρήσεις, κυρίως βιομηχανίες, που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και θα ελέγχονται για αυτό από τους επιθεωρητές εργασίας με τη βοήθεια και της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου που εφαρμόσαμε πιλοτικά τα προηγούμενα χρόνια και πλέον επεκτείνεται σε όλη την αγορά εργασίας.

ΔΕΝ αλλάζει το ωράριο απασχόλησης για τους εργαζόμενους σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, γραφεία, τράπεζες ή υπηρεσίες, το έχετε διαπιστώσει όσοι και όσες εργάζεστε σε αυτούς τους τομείς. Ξαναλέω, αφορά μόνο επιχειρήσεις αδιάλειπτης λειτουργίας και φυσικά ισχύουν στο ακέραιο τα πάγια ήδη νομοθετημένα χρονικά όρια εργασίας, χωρίς να διαταράσσεται το ανώτατο όριο της υπερωριακής εργασίας που έχει πλαφόν τις 150 ώρες ετησίως.

Για αυτό η επιπλέον βάρδια την 6η ημέρα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έχει προσθήκη υπερεργασίας και υπερωρίας. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η επιπλέον εργασία μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ με τη συναίνεση του εργαζομένου και αμείβεται με 40% παραπάνω αμοιβή και με 115% αν η βάρδια συμπίπτει με Κυριακή.

Ως προς την τετραήμερη εργασία, να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει θεσμοθετήσει και την εβδομάδα 4ήμερης εργασίας με τον νόμο «Δουλειές Ξανά», ακριβώς γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας που να παρέχει ασφάλεια και ευελιξία στον εργαζόμενο, με υψηλότερα νόμιμα εισοδήματα αντί για εργασιακή ζούγκλα, ανομία, ασυδοσία, αδήλωτη εργασία και απλήρωτες υπερωρίες. Έχουμε αποδείξει ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει στην αγορά εργασίας έχουν οδηγήσει στην ταχύτερη μείωση της ανεργίας σε σχέση με την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια ακριβώς διότι προστατεύουμε τον εργαζόμενο, μειώνοντας ταυτόχρονα το μη μισθολογικό κόστος για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, κάτι που λειτουργεί ως κίνητρο για την αύξηση της απασχόλησης. Θέλουμε οι Έλληνες εργαζόμενοι να έχουν καλύτερες -από κάθε άποψη- συνθήκες απασχόλησης, μεγαλύτερη προστασία καθώς και ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής με στόχο τη στήριξη της νέας οικογένειας.

Γι’ αυτό και επεκτείναμε την ειδική άδεια μητρότητας και το επίδομα γέννησης και σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων που απασχολούνται σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΜΜΕ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπογράφηκε προ ημερών η σχετική υπουργική απόφαση που τους δίνει τη δυνατότητα να ζητήσουν την 9μηνη άδεια (οι εργοδότες δεν μπορούν να τους την αρνηθούν) και τα συνακόλουθα επιδόματα (γέννησης, λοχείας, κύησης και μητρότητας) που συνολικά φτάνουν λίγο πάνω από τις 13.000 ευρώ. Μάλιστα, υπάρχει και αναδρομική ισχύς από τον Νοέμβριο του 2022.

Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μέριμνά μας είναι και φέτος να μην μείνει εκτός κανένα παιδί. Γι’ αυτό αυξήσαμε στα 361,2 εκ. ευρώ τον προϋπολογισμό για την κάλυψη 173.000 vouchers που θα δοθούν και σε άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών, ενώ προβλέψαμε αυξημένη μοριοδότηση για πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Σας έγραψα πριν από 3 βδομάδες για το Thessaly και Evros Pass, μια δράση της κυβέρνησης για τη στήριξη του τουρισμού στις περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές αντίστοιχα και οφείλω να πω ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον. Την Τρίτη, λοιπόν, αναρτήθηκαν οι δικαιούχοι της δράσης, οι οποίοι ανέρχονται στους 35.000!

Να έρθω τώρα στην πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης να αναλάβει τα έξοδα στέγασης δικαιούχων φοιτητών σε ξενοδοχεία, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες κλίνες σε φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίων -για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη 2024-2025 και 2025-2026. Συγκεκριμένα στην Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο), στη Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Καστοριά, Πτολεμαΐδα) και Θράκη (Δράμα, Διδυμότειχο, Ξάνθη).Υπολογίζεται ότι έτσι θα διατεθούν κλίνες για 650-700 δικαιούχους -πρώτη φορά σε τόσο εκτεταμένη μορφή- η οποία δίνει σημαντική οικονομική ανάσα στις οικογένειες και στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια στέγασης.

Συνεχίζω με τον χώρο του Αθλητισμού και το «Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων», την ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία καταχωρίζονται τα μέλη των Λεσχών Φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών, των Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών και των νόμιμων παραρτημάτων τους. Έτσι, για πρώτη φορά στη χώρα μας, θα υπάρχει πλήρης χαρτογράφηση των μελών κάθε Λέσχης Φιλάθλων, κάτι που θα συμβάλλει σε αποτελεσματικότερη εποπτεία και έλεγχο κάθε λειτουργίας τους. Οι Λέσχες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν κάθε χρόνο έως τις 20 Αυγούστου τα στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού η απαραίτητη Βεβαίωση περί Νόμιμης Λειτουργίας. Αν δεν ανταποκρίνονται ή το κάνουν πλημμελώς θα αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας των γραφείων και των Παραρτημάτων της Λέσχης από τρεις μήνες ή και οριστικά στην περίπτωση του τρις …εξαμαρτείν.

Μένω στον χώρο, για να σας πω ότι το νέο σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης φιλάθλων επεκτείνεται και στο μπάσκετ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου όλοι οι αγώνες της Basket League, του Κυπέλλου Ελλάδας και των διεθνών διοργανώσεων θα διεξάγονται αποκλειστικά σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Από τις 17 Αυγούστου -με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου δηλαδή, το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο. Άρα, όλοι οι φίλαθλοι θα ταυτοποιούν το εισιτήριό τους -είτε απλό, είτε διαρκείας- μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για την ψηφιακή ταυτοποίηση, θα απαιτείται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) και να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή.

Σταθμό για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση του κράτους δικαίου στη χώρα μας αποτελεί η νέα μεταρρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στο δικαστικό σώμα να έχει -για πρώτη φορά - λόγο στην επιλογή των ηγεσιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Ήταν μία από τις πάγιες συστάσεις της ΕΕ προς την Ελλάδα που έως σήμερα έμενε ανεφάρμοστη. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση, που ενδυναμώνει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε προ ημερών στη Βουλή και ελπίζω αυτή η καίριας σημασίας διάταξη να υπερψηφιστεί από την αντιπολίτευση, ώστε να αποδείξουν τα κόμματα στην πράξη το ενδιαφέρον τους για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς στη χώρα μας

Θα περάσω στη νέα πλατφόρμα που δημιούργησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης (https://bfi.oe-e.gr) για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για όλες τις πηγές χρηματοδότησης από κρατικές ενισχύσεις, αλλά και να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις όποιες υποχρεώσεις τους. Ένας πλοηγός, δηλαδή, στα πολλά διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε δράσεις που ενδιαφέρουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τις προϋποθέσεις και τους όρους για την αξιοποίησή τους.

Και μιας και αναφέρθηκα σε ψηφιακές πλατφόρμες, ας δούμε και τι νέο έχουμε από το ψηφιακό κράτος. Ήδη οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr έχουν αυξηθεί κατά 300 περίπου μέσα σε ένα χρόνο, υπερβαίνοντας πλέον τις 1800.

Ξεκινώ από την εφαρμογή «Digispect» για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αυτοψιών και καταγραφής των κτηρίων που έχουν πληγεί από μία φυσική καταστροφή. Έτσι, οι αρμόδιοι μηχανικοί θα μπορούν να διεκπεραιώνουν μεγαλύτερο αριθμό αυτοψιών σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Συνεχίζω με την ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων, όπου πλέον τα αρχεία σε 30 Υποθηκοφυλακεία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμα στο archive.ktimatologio.gr για έρευνα πρώτου επιπέδου. Θυμίζω ότι το εγχείρημα ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και θα χρειαστεί άλλος ένας χρόνος για να ψηφιοποιηθούν και τα 390 καταστήματα της χώρας (περίπου 600 εκατομμύρια σελίδες!). Όμως το έργο θα ολοκληρωθεί.

Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr είναι πλέον περίπου 5.000 τίτλοι σπουδών (πτυχία πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών από το 2022 και μετά) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι το 21ο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους μέσω του ptyxia.gov.gr.

Κλείνοντας τη σημερινή ανασκόπηση, ας θυμηθούμε πόσο ξεχωριστός είναι ο φετινός Ιούλιος για τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την έναρξη της Μεταπολίτευσης. Ο σημαντικός αυτός πολιτικός κύκλος ξεκίνησε με το εθνικό τραύμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο.Έξελίχθηκε όμως σε περίοδο πολιτικής σταθεροποίησης, στη διάρκεια της οποίας αποφύγαμε πολέμους, εμφυλίους και πολιτειακές εκτροπές που είχαν σημαδέψει τα πρώτα 150 χρόνια ζωής του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το βίωμα της μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία και την Πορτογαλία, παρουσιάζεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, την οποία σας προτείνω να επισκεφτείτε. Ένας διαφορετικός αναστοχασμός, μια διαφορετική ματιά στην πολιτική ιστορία της νότιας Ευρώπης.

Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!»

