Την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ζητεί εκ νέου με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη» τπ πόρισμα και εκτιμά καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί των κυβερνητικών στελεχών.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για το έγκλημα στα Τέμπη που παρουσιάστηκε σήμερα Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση ΝΔ Μητσοτάκη και εμφορείται από την βασική διαπίστωση των επιστημόνων ότι το «μπάζωμα» του τόπου του δυστυχήματος «προκάλεσε απώλεια πληροφοριών ζωτικής σημασίας για την έρευνα και την αποκάλυψη της αλήθειας λόγω μη προστασίας και χαρτογράφησης του χώρου του δυστυχήματος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βιάστηκε μετά την παρουσίαση του πορίσματος του οργανισμού, που η κυβέρνηση στελέχωσε με 8 μήνες καθυστέρηση μετά τη σύστασή του, να μιλήσει απλά για αστοχίες στο πεδίο και να αποκλείσει με το γνωστό του θράσος τη συγκάλυψη. Είναι καταφανές πως ο νέος υπερασπιστικός ισχυρισμός πως τα κυβερνητικά στελέχη, δήθεν δεν εμπλέκονται στο μπάζωμα καθώς ήταν στο σημείο ως «παρατηρητές» καταρρίπτεται από τις ίδιες τις κυβερνητικές ανακοινώσεις εκεινη την περιοδο.

Για την δε πυρόσφαιρα που αποτέλεσε μετά την σύγκρουση αιτία θανάτου κάποιων εκ των θυμάτων, αναφέρεται ως πιθανή η παρουσία αγνώστου καυσίμου, ενώ γίνεται σαφής αναφορά σε ίχνη ξυλολίου παρά την απόληψη χώματος από το σημείο (μπάζωμα).

Ξεκάθαρα δε, αναφέρεται ότι τα έλαια σιλικόνης, δεν είναι ικανά́ να προκαλέσουν την πυρόσφαιρα.

Οι κυβερνητικές ευθύνες τεκμαίρονται λοιπόν σε πολλά σημεία του πορίσματος.

Παρά τις προσπάθειες των επιστημόνων και τον αγώνα των συγγενών όμως, η πολιτικά απονομιμοποιημένη κυβέρνηση της ΝΔ προσπάθησε εδώ και δύο χρόνια, συστηματικά να συγκαλύψει με πράξεις και παραλείψεις την αποκάλυψη της Αλήθειας άρα και την απονομή της Δικαιοσύνης.

Η απάντηση θα δοθεί από την κοινωνία που απαιτεί Αλήθεια και Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του πορίσματος προσθέτει έναν ακόμα κρίκο απόδειξης της αναξιοπιστίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη που θα έπρεπε όπως έχει ζητήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος να παραιτηθεί».



