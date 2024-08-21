«Ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων της Αττικής δεν μας ικανοποιεί, διότι είναι ένα εκ των υστέρων σχέδιο που δεν αντιμετωπίζει στον πυρήνα του το πρόβλημα στη χώρα μας», επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά.

Μιλώντας στους Μανώλη Κωστίδη και Ναντίν Χαρδαλιά το πρωί της Τετάρτης, η κ. Κεχαγιά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο εφευρίσκει και από ένα διαφορετικό άλλοθι για να δικαιολογείται, όπως η κλιματική αλλαγή, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει λάβει κανένα μέτρο. «Την πενταετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη καήκε το 2,8% της δασικής έκτασης της χώρας μας, ρόλος μας όπως καταλαβαίνετε δεν είναι να χαϊδεύουμε τα αυτιά της κυβέρνησης. Αναμφίβολα, υπάρχει μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα ως προς την αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς, τα οποία τα έχουμε θέσει στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως πόσα αεροσκάφη πέταξαν».

Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις φήμες περί εισόδου του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή μετά την παραίτηση του βουλευτή Επικρατείας, Όθωνα Ηλιόπουλου, η εκπρόσωπος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό ο πρόεδρος του κόμματος να είναι παρών εντός Κοινοβουλίου, καθώς έτσι θα είναι επικεφαλής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ζητηθεί από κανέναν άλλον βουλευτή να παραιτηθεί για να λάβει την έδρα ο κ. Κασσελάκης, προσθέτοντας:

«Η κ. Ζωρζέτα Λάλη ανήκει πλέον στη Νέα Αριστερά κι αυτό σημαίνει ότι με τη στάση της, ακόμη κι αν παραιτηθούν όλοι οι προηγούμενοι στη λίστα του Επικρατείας, προκαταλαμβάνει ότι κλείνει την πόρτα της Βουλής στον κ. Κασσελάκη. Δεν είναι κατακριτέο ότι έχουν βγει 16 βουλευτές και στελέχη του κόμματος να εκφράσουν τη γνώμη τους».

«Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το θέμα του Νίκου Παππά για να μας πλήξει - Καμία παρατυπία στην πισίνα στις Σπέτσες»

Ερωτηθείσα για το θέμα του ευρωβουλευτή του κόμματος, Νίκου Παππά, η Βούλα Κεχαγιά δήλωσε ότι «ο ευρωβουλευτής μας έχει εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος προφανώς και δεν τον θεωρεί υπόκοσμο», κάνοντας λόγο για «κοπτοραπτική δηλώσεων» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει πρόθεση να συντηρήσει το συγκεκριμένο ζήτημα για να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, η κ. Κεχαγιά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία παρατυπία ως προς την πισίνα του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες, «Πήγε η αρχαιολογική υπηρεσία, όχι η πολεοδομική. Εφόσον γίνει τέτοιος έλεγχος, θα μιλήσουμε τότε. Στην πραγματικότητα η πισίνα του κ. Κασσελάκη είναι δεξαμενή, τώρα οποιαδήποτε άλλη συζήτηση απλά εξυπηρετεί τη ΝΔ», κατέληξε.

