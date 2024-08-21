Νέα αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του -ανεξάρτητου πλέον- βουλευτή Παύλου Πολάκη και της Αθηνάς Λινού.

Σε ανάρτησή της η κ. Λινού δίνει απάντηση στον Παύλο Πολάκη και σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις εις βάρος της καταγγελίες που έχουν να κάνουν με επιχορηγήσεις του ινστιτούτου Prolepsis.

Ο Παύλος Πολάκης σε σχετικές αναρτήσεις του αφήνει υπονοούμενα για αδιαφάνεια στα χρήματα που λαμβάνει το Ινστιτούτο.

«Με ενημέρωσαν ότι η συνεχιζόμενη ψευδολογία από συγκεκριμένο κέντρο περιέλαβε χθες δήθεν απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει από ανεξάρτητη εταιρεία να ελέγξει τις σε βάρος μου καταγγελίες. Παρόλο που ο Πρόεδρος, κ. Κασσελάκης, σε επικοινωνία που είχαμε, αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιας απόφασης, προσωπικά δεν θα είχα καμία αντίρρηση να πραγματοποιηθεί άμεσα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Αθηνά Λινού στην ανάρτησή της και προσθέτει πως:

«Το Ινστιτούτο Prolepsis και όλα του τα προγράμματα, ούτως ή άλλως, ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές, διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς, και από κρατικούς φορείς. Για κάθε πρόγραμμα, υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγμένων μαζί με οικονομικούς απολογισμούς προς κάθε ενδιαφερόμενο, οι οποίοι τα αξιολογούν όχι μόνο ως προς τη νομιμότητά τους και τη χρηστή διαχείριση των κονδυλίων, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι οποιοσδήποτε επιπλέον έλεγχος θα επιβεβαιώσει ότι το έργο αυτό ήταν πάντα και νόμιμο, και ηθικό, και αποτελεσματικό.

Οι μεταμεσονύχτιες αναδημοσιεύσεις προσποιούνται ότι θέτουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν αναζητούν όμως ειλικρινά τις εύκολα προσβάσιμες απαντήσεις, οι οποίες προκύπτουν από δημόσια στοιχεία που παραμένουν στη διάθεση όλων και είναι πλήρως διαφανή. Αδικούν το έργο μιας ομάδας 30 επιστημόνων και εκατοντάδων εθελοντών και αποσκοπούν μονάχα σε μικροκομματικές φιλοδοξίες.

Οι παράπλευρες όμως απώλειες αυτών των φασιστικών συμπεριφορών («ρίξε λάσπη και κάτι θα μείνει») είναι η ελλιπής συζήτηση και ανεπαρκής αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη χώρα μας, καθώς και η απουσία οποιασδήποτε σοβαρής και ουσιώδους αντιπολίτευσης».

Πηγές Κουμουνδούρου: Η κ. Λινού θα δώσει διευκρινίσεις

Πάντως, πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν σήμερα ότι «το γραφείο προέδρου μετά από εντολή του ερευνά τα δημοσιεύματα. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι να ανατεθεί το θέμα σε μία από τις 4 μεγάλες οικονομικές εταιρίες (big4) καθώς δεν υπάρχουν τα χρήματα. Η κ. Λινού αναμένεται με την επιστροφή της από τις ΗΠΑ να δώσει και τις απαραίτητες διευκρινίσεις στον πρόεδρο».

Πολάκης: Δουλευόμαστε ψιλό γαζί

Μετά τις αναφορές από πηγές της Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι δεν χρειάζονται τεχνοκράτες για να καταλάβουμε από τα στοιχεία τι ακριβώς έκανε η κ. Λινού με την «Πρόληψη».

«Αν χρειαζόμαστε τεχνοκράτες για να καταλάβουμε από τα στοιχεία που έχουν βγει στην επιφάνεια τι ακριβώς έκανε η Ληνου με την Πρόληψη τότε συμβαίνουν τα εξής:

1) Η δεν ξέρουμε τι μας γίνεται

2) Η προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο εν όψει εξελίξεων

3) Η στήνουμε παιχνιδάκια.

Την ίδια στιγμή που εμένα με έθεσαν εκτός ΚΟ με ένα στημένο και ψεύτικο κλάμα σε μισή ώρα ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΡΩΤΗΣΟΥΝ Η ΝΑ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ, χρειάζονται -λέει-ερευνα από «ανεξάρτητο τεχνοκράτη» για να βγάλουν συμπέρασμα για αυτά που αποκαλύφθηκαν για τη Λινού!!!

Δουλευόμαστε ψιλό γαζί μου φαίνεται και προφανώς αυτά ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ!!»

Οι σχετικές αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη:

Πηγή: skai.gr

