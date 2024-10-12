Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφονται στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη αποχώρησαν από την Κεντρική Επιτροπή, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζουν και δεν νομιμοποιούν τη διαδικασία. Τελικά, η απαρτία των 148 μελών επιτεύχθηκε, 2,5 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα, και η συνεδρίαση της ΚΕ θα διεξαχθεί κανονικά.

Πηγές της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ανέφεραν:

«Απαρτία σημειώθηκε στην ΚΕ και η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την αποτυχημένη προσπάθεια της πλευράς Κασσελάκη να τη σαμποτάρει απέχοντας από αυτή.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την προσπάθεια τορπιλισμού της διαδικασίας από το γεγονός ότι μέλη της ΚΕ, που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ βρέθηκαν στην συνεδρίαση, δεν παίρνουν σκοπίμως την κάρτα τους και δεν δηλώνουν την παρουσία τους.

Πρωτοφανή πράγματα, που δεν έχουν καμία σχέση με το σεβασμό στη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

Η δημοκρατία, όμως, έχει κανόνες και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ξέρει να αυτοπροστατεύεται από όσους επιχειρούν τη διάλυση και την απαξίωση του».

Κατά την έναρξη ο Γιάννης Μαντζουράνης δήλωσε: «Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεδριάζει κανονικά παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες κάποιων μελών να δημιουργήσουν πρόβλημα απαρτίας. Απαρτία υπάρχει και έχει διαπιστωθεί. Ωστόσο η παρουσία πολλών μελών εκτός αιθούσης, και η άρνησή τους να λάβουν κάρτα εισόδου, ενώ ταυτόχρονα κάνουν δημόσιες δηλώσεις, δείχνει ότι περιφρονούν τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος εμποδίζουν την κανονική λειτουργία του ανώτερου οργάνου που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε όποια προσπάθεια περιφρόνησης των δημοκρατικών διαδικασιών και υπονόμευσης του οφείλει να αυτοπροστατευθεί. Και θα αυτοπροστατευθεί με τις αποφάσεις που θα λάβει η Κεντρική Επιτροπή και όλα τα άλλα νόμιμα εκλεγμένα όργανα του».

Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν διαγραφές ή αποκλεισμοί (εννοείται του Στέφανου Κασσελάκη) ο κ. Μαντζουράνης απάντησε: «Πρώτη φορά το ακούω».

Ένταση με Τζάκρη και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Ένταση εντός και εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε όταν η πλειοψηφία δεν έδωσε τον λόγο στην Θεοδώρα Τζάκρη η οποία είχε αρνηθεί προηγουμένως να διαπιστευθεί και να πάρει το καρτελάκι του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής.

Πηγές του προεδρείου της συνεδρίασης ανέφεραν: «Προσπάθησαν να σπάσουν την πλειοψηφία και δεν το κατάφεραν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Διότι και δεν ξέρουν και δεν έμαθαν τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχουν κάποιο ενδιαφέρον για αυτόν. Μόνο για το σακάκι του Κασσελάκη που θα τον βγάλουν και πρόεδρο. Η Θεοδώρα Τζάκρη ζήτησε να πάρει το λόγο χωρίς να έχει εγγραφεί ομιλήτρια και χωρίς να έχει διαπιστευθεί ως παρούσα διότι είναι στους απόντες που προσπαθούσαν να μην έχει πλειοψηφία το όργανο».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κ. Γεροβασίλη ανέβηκε στο βήμα και ζήτησε από την κ. Τζάκρη να κατέβει να πάρει το καρτελάκι της και να μιλήσει. Αν το πάρει θα θεωρηθεί παρούσα και θα υπάρξει μεγαλύτερη πλειοψηφία.

Από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκης έλεγαν ότι «η Κεντρική Επιτροπή αρνήθηκε την λήψη παρουσιών επί του ονομαστικού καταλόγου που είχε ζητήσει η Θεοδώρα Τζάκρη».

Ο Γιάννης Μαντζουράνης - φωτογραφίζοντας προφανώς τον Στέφανο Κασσελάκη - είπε στην ομιλία του ότι "με φρου-φρου και αρώματα" δεν γίνεται πολιτική ούτε "με τα μπρος πίσω των υποψηφίων".

Το περιστατικό προκάλεσε ένταση και εκτός της αίθουσας που διεξάγεται η συνεδρίαση από υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη που έχουν προσέλθει και εκφράζουν εντόνως τις διαμαρτυρίες τους ενώ ενίοτε διαπληκτίζονται με άτομα της άλλης πτέρυγας.

Αποχώρησαν οι υποστηρικτές του Κασσελάκη - Έμεινε μόνο η Τζάκρη

Ένταση με το καλημέρα επικράτησε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πριν ακόμα ξεκινήσει η συνεδρίαση η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 12:30 αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Ο Θανάσης Οικονόμου, που πρόσκειται στην πτέρυγα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε θέμα γιατί μπήκαν πριν την έναρξη, στην αίθουσα της συνεδρίασης, πρόσωπα που δεν είχαν προμηθευτεί το καρτελάκι του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας όπου ο Στέφανος Κασσελάκης δέχθηκε ομοβροντία πυρών και της δήλωσης του ότι αποσύρει το εξώδικο κατά της Κεντρικής Επιτροπής. Κατόπιν τούτου οι υποστηρικτές του λένε ότι «εκλείπει ο λόγος της συνεδρίασης».

Όπως αναφέρουν στους δημοσιογράφους μετά την έναρξη των εργασιών στην αίθουσα θα μείνει η Θεοδώρα Τζάκρη που τους εκπροσωπεί, ενώ οι υπόλοιποι θα αποχωρήσουν προκειμένου να μην υπάρχει η απαραίτητη απαρτία για τη συνεδρίαση.

Θεοδώρα Τζάκρη: Το μόνο που μένει να αποκλείσουν με διάταγμα την συμμετοχη του Στεφανου Κασσελάκη στις εκλογές

Σε δηλώσεις της, η Θεοδώρα Τζάκρη τόνισε: «Μιάμιση ώρα μετά την ώρα έναρξης οι εργασίες δεν έχουν αρχίσει επειδή δεν υπάρχει απαρτία. Η Γραμματέας και οι «87» καλούν μελη να προσέλθουν και αρνούνται και νομιμοποίησουν την εκτροπή. Το μόνο που μένει να αποκλείσουν με διάταγμα την συμμετοχη του Στεφανου Κασσελάκη στις εκλογές».

Για "γελοία μεθόδευση" έκανε λόγο από την πλευρά του το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Οικονόμου, έξω από τον χώρο όπου πρόκειται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Θέλω να καταγγείλω μια γελοία μεθόδευση σε μπαράζ διοικητικών μεθοδεύσεων, μαθαίνω ότι εμένα και έναν- δύο ακόμα μας προσμετρούν ώστε να δημιουργήσουν τεχνητή απαρτία, για να πάρουν τα διοικητικά μετρα που έχουν ήδη προαποφασίσει. Είναι πολιτική η στάση μας να μην νομιμοποιούμε τέτοιου τύπου διαδικασίες. Δεν θελουμε να προσμετρηθούμε το είπαμε εξαρχής. Εξαρχής κατήγγειλα το τρόπο διαπίστευσης συντρόφων από το πρωί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια διαδικασία που δεν θυμίζει ούτε καν τις μαύρες μέρες των στρατοδικών της Χούντας», τόνισε.

Η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ,στην εισήγησή της προς την Κεντρική Επιτροπή σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι «η συνεχιζόμενη προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης εξυπηρετεί σχέδια, τραυματίζει το κόμμα συνολικά και βρίσκει αντίθετα τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ».

«Εγγυητές της ενότητας και της προοπτικής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είναι τα μέλη και οι φίλοι του, η συλλόγική και πολιτική μας λειτουργία. Γι' αυτό, είναι αναγκαία η μαζική, ενεργή, αποφασιστική παρουσία και συμμετοχή, σε όλες τις διαδικασίες, με συντροφικό πνεύμα, πολιτικό πολιτισμό και συζήτηση στη βάση πολιτικών επιχειρημάτων. Γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα γίνει ακόμα πιο ισχυρός, θα αποκτήσει ξανά κυβερνητική προοπτική, ανταποκρινόμενος στον ιστορικό του ρόλο και στις ανάγκες και τις προσδοκίες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας», τονίζει η Πολιτική Γραμματεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχει ακόμα ξεκινήσει γιατί δεν υπάρχει ακόμα απαρτία. Αυτή την ώρα έχουν προσέλθει 142 μέλη του οργάνου (η απαρτία απαιτεί 148).

Ο Παύλος Πολάκης απουσιάζει στην Κρήτη, αλλά πρόσωπα που είναι κοντά του βρίσκονται στη συνεδρίαση. Νωρίτερα οίδιος προχώρησε σε μια ανάρτηση στην οποία δηλώνει ότι θα είναι απών,

«Ο νικητής των εκλογών θα προκύψει στο φως, με τίμια αντιπαράθεση και με όλους παρόντες», γράφει ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Παύλος Πολάκης.

«Η επιμονή μου να βαδίσουμε συντεταγμένα και χωρίς «δηθενισμούς» και αποκλεισμούς στις εκλογές, πηγάζει από την πίστη μου ότι οι μάχες δίνονται με πολιτικούς όρους στην κοινωνί», τονίζει ο Παύλος Πολάκης, εκφράζοντας την αντίθεσή του για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τη διαδικασία εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«"Εξώδικα" και φαντασιώσεις μεγαλείου αποσύρθηκαν, τακτικές αποκλεισμού υποψηφίων ματαιώνονται», σημείωσε ο κ. Πολάκης και απηύθυνε κάλεσμα στους "δημοκρατικούς πολίτες για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο δεκαετίας". «Θαύματα, θαυματοποιοί και πολιτικοί "μεσσίες" και μεσάζοντες, δεν υπήρξαν ούτε θα υπάρξουν. Αυτό που χρειάζεται είναι λαϊκές δυνάμεις σε κίνηση και ηγεσία που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και δικαιώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, στη συνεδρίαση δε μετέχουν και δύο μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ο Νίκος Σκορίνης, που χθες κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση, και ο Πάνος Ρήγας.

Τα στελέχη των «87», αποφάσισαν χθες να πραγματοποιηθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή και από τις ομιλίες τους έγινε σαφές ότι προετοιμάζουν ψηφοφορία για τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασσελάκη για την ηγεσία του κόμματος. Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι παραμένει πρόεδρος και σε μια ύστατη προσπάθεια να αναστρέψει το αρνητικό γι αυτόν κλίμα ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του, ότι αποσύρει το εξώδικο προς τα όργανα του κόμματος για τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του προκειμένου, όπως λέει «να μην έχουν κανένα άλλοθι», απευθυνόμενος σε όσους πιστεύει ότι επιχειρούν να τον αποκλείσουν από τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος εξήγησε ότι η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των άλλων υποψηφίων, καθώς και η καταδίκη της διαρροής από την Πολιτική Γραμματεία στις 8 Οκτωβρίου, δικαίωσαν τις θέσεις του. Ως εκ τούτου, δήλωσε πως δε θα ακολουθήσει περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή από τον Στέφανο Κασσελάκη δεν φαίνεται να λειτούργησε καθώς στελέχη που ζητούν τον αποκλεισμό διερωτόνται αν αποσύροντας το εξώδικο αποσύρει και την υπογραφή του σε αυτό ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

