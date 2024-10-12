Πολάκης: Να προχωρήσουμε στις εκλογές χωρίς δηθενισμούς και αποκλεισμούς

«Ο νικητής των εκλογών θα προκύψει στο φως, με τίμια αντιπαράθεση και με όλους παρόντες», σημειώνει σήμερα σε ανάρτησή του ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Παύλος Πολάκης, λίγη ώρα πριν την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος,στην οποία δεν θα παραστεί, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε την Παρασκευή.

«Η επιμονή μου να βαδίσουμε συντεταγμένα και χωρίς «δηθενισμούς» και αποκλεισμούς στις εκλογές, πηγάζει από την πίστη μου ότι οι μάχες δίνονται με πολιτικούς όρους στην κοινωνί», τονίζει ο Παύλος Πολάκης, εκφράζοντας την αντίθεσή του για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τη διαδικασία εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«"Εξώδικα" και φαντασιώσεις μεγαλείου αποσύρθηκαν, τακτικές αποκλεισμού υποψηφίων ματαιώνονται», σημείωσε ο κ. Πολάκης και απηύθυνε κάλεσμα στους "δημοκρατικούς πολίτες για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο δεκαετίας". «Θαύματα, θαυματοποιοί και πολιτικοί "μεσσίες" και μεσάζοντες, δεν υπήρξαν ούτε θα υπάρξουν. Αυτό που χρειάζεται είναι λαϊκές δυνάμεις σε κίνηση και ηγεσία που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και δικαιώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

