Ανάρτηση για τη συναυλία της Παρασκευής στο Καλλιμάρμαρο για την τραγωδία των Τεμπών έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Στη συλλογική μας μνήμη τα Τέμπη θα είναι για πάντα ένα τραύμα βαθύ, αλλά και μια υπόσχεση για μια χώρα που θα προστατεύει τα παιδιά της» αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.
Παράλληλα, ανέβασε μια σχετική φωτογραφία από το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.
Πηγή: skai.gr
