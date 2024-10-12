Ανάρτηση για τη συναυλία της Παρασκευής στο Καλλιμάρμαρο για την τραγωδία των Τεμπών έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στη συλλογική μας μνήμη τα Τέμπη θα είναι για πάντα ένα τραύμα βαθύ, αλλά και μια υπόσχεση για μια χώρα που θα προστατεύει τα παιδιά της» αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ανέβασε μια σχετική φωτογραφία από το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.

Πηγή: skai.gr

