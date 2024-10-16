Η ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με το επίκεντρο αυτή τη φορά να είναι η Καλλιθέα στη συνέλευση προσυνεδριακού διαλόγου των μελών της τοπικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης κάποια μέλη του κόμματος από άλλες περιοχές πήγαν στην Καλλιθέα και σημειώθηκε ένταση με άλλα μέλη της Οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και το θέμα λύθηκε.

Η συνεδρίαση στην Καλλιθέα είχε προγραμματιστεί, προκειμένου να συζητηθούν τα προσυνεδριακά κείμενα ενόψει του έκτακτου συνεδρίου του κόμματος.

