Του Γιάννη Ανυφαντή

Την λήψη πρωτοβουλιών ώστε η Βουλή να αναστείλει την καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης προς το κόμμα των Σπαρτιατών ζητά με ερώτησή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

Συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο βουλευτής καταγράφει τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατά των Σπαρτιάτων ενώ υπενθυμίζει και την απόφαση του Αρείου Πάγου που απαγόρευσε την καθόδου στις ευρωεκλογές. Επιπλέον, υπογραμμίζει την ευθεία σύνδεση του κόμματος με τον πρωτόδικα καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη προκειμένου να ζητήσει την ενεργοποίηση των διατάξεων που ισχύουν για την “Χρυσή Αυγή”.

Ως εκ τούτου, ο κ. Δουδωνής ρωτά τον Θόδωρο Λιβάνιο:

Γιατί δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία να ανασταλεί η χορήγηση Κρατικής Χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»; Υπάρχει σχεδιασμός να προβείτε σε όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία ώστε με απόφαση της Βουλής να ανασταλεί κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση προς τους «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόμμα αυτό έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι υποκαθιστά τη δράση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και ότι έχει ως πραγματικό αρχηγό τον καταδικασθέντα Ηλία Κασιδιάρη, με συνέπεια οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ να πρέπει να θεωρηθούν ως διάδοχος της δράσης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ;



Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

Θέμα: Κρατική Χρηματοδότηση του πολιτικού κόμματος «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»

Κύριε Υπουργέ,

Με το Προεδρικό Διάταγμα 15/2022 κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις

της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των

συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των

οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των

υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους.

Με βάση το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 15/2022 ορίζεται η έννοια της χρηματοδότησης ως

εξής : «δωρεά, εισφορά, έκπτωση, εισφορά σε είδος, οικονομική ενίσχυση προς τους

δικαιούχους χρηματοδότησης».

Επίσης, από την εν λόγω διάταξη ορίζονται τα κάτωθι: «β) Κρατική χρηματοδότηση:

η νομοθετικά προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους κρατικής

χρηματοδότησης. Η κρατική χρηματοδότηση διακρίνεται σε: βα) Τακτική κρατική

χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται κατ' έτος από μέρος των

πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του

προηγούμενου οικονομικού έτους, σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων

για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. ββ) Εκλογική κρατική

χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής

2

εκλογών από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου

Κρατικού Απολογισμού του προηγούμενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονομικού

έτους, σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων. βγ) Κρατική

χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους: ετήσια οικονομική

ενίσχυση από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου

Κρατικού Απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους σε πολιτικά κόμματα

και συνασπισμούς κομμάτων που είναι δικαιούχοι κρατικής χρηματοδότησης, για

ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και μελετών, καθώς και τη διοργάνωση

προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών τους». «ε) Δικαιούχοι χρηματοδότησης:

εα) Πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων….. στ) Δικαιούχοι κρατικής

χρηματοδότησης: οι έχοντες αξίωση καταβολής κρατικής χρηματοδότησης, ήτοι:

στα) Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που εκπροσωπούνται στη

Βουλή των Ελλήνων με αντιπροσώπους εκλεγμένους στις τελευταίες γενικές

βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού».

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 6 Π.Δ/τος 15/2022 «1. Σε περίπτωση άσκησης

δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή

εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του

ενός πέμπτου (1/5) των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του

ενός πέμπτου (1/5) των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή

συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των

άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική

χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση της Βουλής με

ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των

βουλευτών. Η αναστολή μπορεί να επιβληθεί εφόσον οι πράξεις των ως άνω φυσικών

προσώπων τελέσθηκαν στο πλαίσιο δράσης του κόμματος στο οποίο ανήκουν ή στο

όνομα αυτού.

Εξάλλου, και η διάταξη του άρθρου 7Α παρ. 1 Ν. 3023/2002 προβλέπει ομοίως ως

άνω, ήτοι ότι «Σε περίπτωση άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης

κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή

του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική

διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέμπτου των βουλευτών ή του

ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου των μελών του κεντρικού

οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό

3

τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα,

αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά

από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία

του όλου αριθμού των βουλευτών. Η αναστολή μπορεί να επιβληθεί εφόσον οι

πράξεις των ως άνω φυσικών προσώπων τελέσθηκαν στο πλαίσιο δράσης του

κόμματος στο οποίο ανήκουν ή στο όνομα αυτού».

Άλλωστε, κατά το άρθρο 32 του Π.Δ/τος 26/2012, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το

άρθρο 35 Ν. 5043/2023 «1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε

συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού

περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων

υποψηφίων είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί

νόμιμα, β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο

νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν

καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των Κεφαλαίων

1 6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για

εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας

κάθειρξης. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με

την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.

Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό

του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η

πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά

θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου

εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του

κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό

ρόλο προς το εκλογικό σώμα, γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να

εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. H κρίση περί

του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του

δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη

σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσάντων

προέδρων για τα αδικήματα των άρθρων 134, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα.

Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να

συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό».

4

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου

κρίθηκε η μη ανακήρυξη και, εντεύθεν, η μη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές της

21ης Μαΐου 2023 του πολιτικού κόμματος «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ», καθόσον

δεν συνέτρεχαν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 1 του π.δ. 26/2012,

όπως ίσχυε λόγω του γεγονότος ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος «ΕΛΛΗΝΕΣ

για την Πατρίδα», μετονομασθέντος σε «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ», ασκείτο,

αποκλειστικά και μόνον, από τον ιδρυτή τούτου, καταδικασθέντα Ηλία Κασιδιάρη.

Με την 2644/22-10-2020 απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, ο ανωτέρω,

Ηλίας Κασιδιάρης, είχε κριθεί ένοχος των εγκλημάτων: α) της ένταξης και της

διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ

ΑΥΓΗ» και β) της παράνομης οπλοκατοχής πυροβόλου όπλου και καταδικαστεί σε

συνολική ποινή καθείρξεως δεκατριών (13) ετών και έξι (6) μηνών, την οποία εκτίει,

δεδομένου ότι με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι η τυχόν ασκηθησόμενη υπ’ αυτού

έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, ενώ, στις 19-12-2022 απορρίφθηκε από το

Πενταμελές Εφετείο Αθηνών η αίτησή του περί αναστολής εκτέλεσης της

προαναφερόμενης πρωτόδικης απόφασης.

Σύμφωνα με το διατακτικό της 2644/22-10-2020 απόφασης του Α’ Τριμελούς

Εφετείου Αθηνών, ο Ηλίας Κασιδιάρης του Παναγιώτη κρίθηκε ένοχος του ότι:

«Στην Αθήνα, από το έτος 2008 και εντεύθεν, ο εν λόγω κατηγορούμενος ομού μετά

των συγκατηγορουμένων του α) Νικολάου Μιχαλολιάκου, β) Γεωργίου Γερμενή, γ)

Ιωάννη Λαγού, δ) Ηλία Παναγιώταρου, ε) Αρτεμίου Ματθαιόπουλου, στ) Χρήστου

Παππά και διαφόρων άλλων, γνωστών και άγνωστων προσώπων, σε κάθε περίπτωση,

πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην

υπηρεσιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση «Λαϊκός

Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή», η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο

Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση κα στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία.

Επίσης, η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου

Πάγου, δέχθηκε ότι ενόσω διαρκούσε η δικαστική διαδικασία ενώπιον του Α’

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, ο Ηλίας Κασιδιάρης, όντας

κατηγορούμενος, επεδίωξε να εμφανιστεί, μόνος αυτός, πλέον, στην πολιτική

σκηνή της χώρας και ίδρυσε, στις 21-5-2020, το νέο κόμμα («ΕΛΛΗΝΕΣ για την

Πατρίδα», μετονομασθέν σε «Εθνικό κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ»), ως διάδοχο και

5

συνεχιστή της δράσης και ιδεολογίας της εγκληματικής οργάνωσης της ΧΡΥΣΗΣ

ΑΥΓΗΣ, με πραγματικό αρχηγό τον ίδιο.

Συνεπώς, η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του

Αρείου Πάγου, δέχθηκε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έπαυσε να είναι ο πραγματικός

αρχηγός του κόμματος «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια

της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ουδέποτε αποδοκίμασε ή απεμπόλησε, έστω και κατ’

ελάχιστον, την προηγούμενη -ως ηγετικό στέλεχος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- ρητορική

μίσους, τη βίαιη και ρατσιστική δράση του, στα πλαίσια του εγκληματικού

μηχανισμού του ως άνω κόμματος, αντιποιούμενου τους θεσμικούς μηχανισμούς του

Ελληνικού κράτους, την επιδιωκόμενη πολιτική κατάλυσης των δημοκρατικών

θεσμών του κράτους δικαίου και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών,

που αναγνωρίζονται από τη δημοκρατία.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου

Πάγου όπου κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανακήρυξης του

συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εν τέλει διενεργήθηκαν στις 9 Ιουνίου 2024 χωρίς τη

συμμετοχή του ανωτέρω πολιτικού κόμματος.

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκαν τα εξής:

«Στις εθνικές εκλογές της 25 Ιουνίου 2023 υπέβαλε αίτηση συμμετοχής ο

συνδυασμός «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» με πρόεδρο τον Βασίλειο Στίγκα, του οποίου

ανακηρύχθηκε η συμμετοχή στις εν λόγω εκλογές με την υπ΄αρ. 95/2023 απόφαση

του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Ο ως άνω συνδυασμός ιδρύθηκε το

έτος 2017 από τον Βασίλειο Στίγκα, χωρίς να έχει συμμετάσχει σε εκλογές. Τελικά,

μολονότι το κόμμα "ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ" ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό, μετά από

δηλώσεις στήριξής του από τον Ηλία Κασιδιάρη και τον εντατικό προεκλογικό αγώνα

του τελευταίου, κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή, λαμβάνοντας ποσοστό πλήρως

δυσανάλογο προς τη μέχρι τότε πολιτική πορεία του, καθώς κατάφερε να εκλέξει 12

βουλευτές με προεκλογικό αγώνα διάρκειας τριών εβδομάδων. Ως γνωστόν, μετά τα

πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες της 25-6-2023 που έδειχναν την είσοδο των

«Σπαρτιατών» στη Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλειος Στίγκας προέβη σε

επίσημες δηλώσεις, ευχαριστώντας τον Ηλία Κασιδιάρη «για τη σημαντική βοήθεια

που μας έδωσε, ήταν το καύσιμο που έδωσε την ώθηση για να φτάσουμε σε αυτό το

αποτέλεσμα». Επίσης την είσοδο των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ στη Βουλή πανηγύρισε ο

6

καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος

μέσα από τις φυλακές έκανε ανάρτηση στο Twitter «Νενικήκαμεν», φορώντας

μπλουζάκι με το λογότυπο του εν λόγω κόμματος. Προηγουμένως, στις 23-6-2023, ο

Βασίλειος Στίγκας μαζί με τους βουλευτές των Σπαρτιατών Αθανάσιο Χαλκιά,

Κων/νο Φλώρο και Χαράλαμαπο Κατσιβαρδά, είχαν φωτογραφηθεί στα Διόδια της

Ελευσίνας, κρατώντας ένα μεγάλο πανό, το οποίο έγραφε «Λευτεριά στον Κασιδιάρη

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ». Τόσο ο Βασίλειος Στίγκας, όσο και ο νεοεκλεγείς βουλευτής

Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς στις πρώτες δηλώσεις τους μετά την ανακοίνωση των

εκλογικών αποτελεσμάτων έκαναν ειδική μνεία στον Ηλία Κασιδιάρη».

Επίσης, η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου

Πάγου έκανε μνεία στο γεγονός ότι «η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε τη

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν οι : 1)

Αθανάσιος Χαλκιάς, 2) Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, 3) Γεώργιος Μανούσος, 4)

Αλέξανδρος Ζερβέας, 5) Ιωάννης Δημητροκάλλης, 6) Διονύσιος Βαλτογιάννης, 7)

Γεώργιος Ασπιώτης, 8) Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, 9) Ιωάννης Κόντης, 10) Πέτρος

Δημητριάδης και 11) Κωνσταντίνος Φλώρος να παράσχουν εξηγήσεις για την

αξιόποινη πράξη της εξαπάτησης εκλογέων κατά συναυτουργία και ειδικότερα για το

ότι : «στις βουλευτικές εκλογές της 25-6-2023 εξαπάτησαν από κοινού τους εκλογείς,

με τον πιο κάτω τρόπο, για να αλλάξουν το εκλογικό τους φρόνημα, δηλαδή να

ψηφίσουν, αντί άλλης επιλογής, υπέρ αυτών και του κόμματός τους. Αναλυτικότερα,

παρέστησαν αυτοί από κοινού ψευδώς στους εκλογείς, προκειμένου οι τελευταίοι να

ψηφίσουν τους ίδιους και το κόμμα τους, ότι είναι υποψήφιοι βουλευτές του

κόμματος "Σπαρτιάτες", με αρχηγό τον Βασίλειο Στίγκα και ακολουθούν τις αρχές

του συγκεκριμένου κόμματος, του οποίου η οργάνωση και η δράση πληροί τις

προϋποθέσεις της εκλογικής νομοθεσίας και εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του

δημοκρατικού πολιτεύματος. Η αλήθεια όμως ήταν ότι αυτοί είχαν επιλεγεί από τον

Ηλία Κασιδιάρη και όχι από τον Βασίλειο Στίγκα, ότι χάρη στη στήριξη του πρώτου

είχαν εκλεγεί βουλευτές και ότι αναγνώριζαν ως πραγματικό τους αρχηγό τον

ανωτέρω, ο οποίος τους καθοδηγούσε από τις φυλακές. Επιπλέον δε, θα νέμονταν το

ποσό της κρατικής επιχορήγησης, έναντι μάλιστα της οποίας το κόμμα των

"Σπαρτιατών" είχε ήδη λάβει ποσό 40.000 ευρώ περίπου. Δηλαδή οι ανωτέρω

προσέφεραν στην πραγματικότητα το κόμμα των "Σπαρτιατών" ως μανδύα νέου

πολιτικού κόμματος στον Ηλία Κασιδιάρη, διευκολύνοντάς τον να

καταστρατηγήσει τους περιορισμούς εκλογιμότητας που τάσσονται από την

7

εκλογική νομοθεσία και δη από το άρθρο 32 του π.δ. 26/2012, ως ισχύει μετά την

αντικατάσταση της παρ. 1 με το άρθρο 102 του Ν. 5019/2023 και την τροποποίησή

του με το άρθρο 35 του Ν. 5043/2023»…«Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω

προκαταρκτικής εξέτασης και αφού προηγουμένως η Βουλή των Ελλήνων χορήγησε

την απαιτούμενη άδεια δίωξης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των όλων των

παραπάνω προσώπων για τις προαναφερόμενες πράξεις».

Όπως έγινε εν τέλει δεκτό από τον Άρειο Πάγο, προέκυπτε «σαφώς ότι ο Ηλίας

Κασιδιάρης ασκεί τουλάχιστον από τις 8-6-2023, την πραγματική ηγεσία του

κόμματος «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ», του οποίου οργάνωσε και τον προεκλογικό αγώνα με

επανειλημμένες αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, παρότι κρατούμενος».

Επίσης, κρίθηκε ότι ο φερόμενος ως αρχηγός του κόμματος Βασίλειος Στίγκας δεν

προέβη σε δηλώσεις, ενέργειες ή τοποθετήσεις για την προβολή των θέσεων και του

προγράμματος του κόμματος τούτου. Όλοι οι βουλευτές του εν λόγω κόμματος

καθοδηγούνται από τον πραγματικό αρχηγό αυτού, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος, μετά

τον αποκλεισμό των κομμάτων «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ» και «ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» από τις εθνικές εκλογές στις 21-5-2023

και 25-6-2023 αντίστοιχα, δυνάμει των προαναφερομένων αποφάσεων, προκειμένου

να παρακάμψει τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του

ΠΔ 26/2012 περιορισμούς, μεθόδευσε την ανάληψη της πραγματικής ηγεσίας του

κόμματος "ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ" από τον ίδιο, προβαίνοντας στις προαναφερθείσες

ενέργειές του.

Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

δέχθηκε ότι καταδεικνύεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, πραγματικός αρχηγός του

κόμματος «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ», το οποίο υποκαθιστά τη «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ουδέποτε

αποδοκίμασε ή απεμπόλησε, έστω και κατ’ ελάχιστον, την προηγούμενη -ως

ηγετικό στέλεχος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- ρητορική μίσους, τη βίαιη και ρατσιστική

δράση του, στα πλαίσια του εγκληματικού μηχανισμού του ως άνω κόμματος,

αντιποιούμενου τους θεσμικούς μηχανισμούς του Ελληνικού κράτους, την

επιδιωκόμενη πολιτική κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών του κράτους

δικαίου και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που

αναγνωρίζονται από τη δημοκρατία.

Όσον αφορά την Κρατική Χρηματοδότηση προς τα πολιτικά κόμμα, στις 18

Σεπτεμβρίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β’, Αρ.

8

Φύλλου 5265) η υπ’ αριθμ. 64962 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου σας με θέμα «Κατανομή τακτικής

κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και

επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς

πολιτικών κομμάτων έτους 2024».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση το κόμμα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ δικαιούται το

συνολικό ποσό των 788.067,18€ ως ετήσια κρατική οικονομική ενίσχυση (Τακτική

Ετήσια Χρηματοδότηση και Οικονομική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση) βάσει του

Π.Δ/τος 15/2022.

Η ίδια ανωτέρω υπ’ αριθμ. 64962 Απόφαση ανέστειλε δυνάμει των σχετικών 1ε, 5

και 6 αυτής, την καταβολή ποσού 158.730,16 € για την τακτική κρατική

χρηματοδότηση και ποσού 31.746,03 € για την κρατική χρηματοδότηση για

ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», ήτοι εν συνόλω ποσού 190.476,19 € στο δικαιούχο

κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» βάσει του άρθρου 6 του Π.Δ/τος

15/2022.

Είχε προηγηθεί η έκδοση της υπ’ αριθμ. 48955 Απόφασης της ίδιας Διεύθυνσης του

Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ B' 3654/25.06.2024) για την κατανομή τακτικής

κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και

επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς

πολιτικών κομμάτων έτους 2024.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση το κόμμα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ δικαιούται το

συνολικό ποσό των 207.513,85€ ως ετήσια κρατική οικονομική ενίσχυση (Τακτική

Ετήσια Χρηματοδότηση και Οικονομική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση) βάσει του

Π.Δ/τος 15/2022.

Επίσης, η ανωτέρω Απόφαση ανέστειλε δυνάμει των σχετικών 1ε, 5 και 6 του

προοιμίου αυτής, την καταβολή ποσού 41.796,83€ για την τακτική κρατική

χρηματοδότηση και ποσού 8.359,37 € για την κρατική χρηματοδότηση για

ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», ήτοι εν συνόλω ποσού 50.156,20 € στο δικαιούχο

κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» βάσει του άρθρου 6 του Π.Δ/τος

15/2022.

9

Επιπροσθέτως, με την υπ’ αριθμ. 49115 Απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης του

Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 3655/25.06.2024) με θέμα «Κατανομή ποσοστού

40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και

συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για

την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το κόμμα των

ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ αποφασίσατε ότι δικαιούται το συνολικό ποσό των 59.998,58€ ως

κρατική οικονομική ενίσχυση βάσει του Π.Δ/τος 15/2022. Τούτο παρότι δεν

συμμετείχε στις Ευρωεκλογές! Δηλαδή έλαβε χρηματοδότηση παρά το γεγονός ότι ο

Άρειος Πάγος απέκλεισε τη συμμετοχή τους στις Ευρωεκλογές.

Ακόμη, με την υπ’ αριθμ. 34392 Απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου

Εσωτερικών (ΦΕΚ B' 2196/10.04.2024) με θέμα : «Κατανομή ποσοστού 50%+10%

της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς

κομμάτων για τη διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των

Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το κόμμα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ δικαιούται το

συνολικό ποσό των 25.898,00€ ως κρατική οικονομική ενίσχυση βάσει του Π.Δ/τος

15/2022. Παράλληλα, ανεστάλη δυνάμει των σχετικών 1στ, 5 και 6 της ανωτέρω

Απόφασης, η καταβολή ποσού 160.475,13€ στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» βάσει του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 15/2022.

Πρόσφατο δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου

(https://www.bankingnews.gr/politiki/articles/748828/sokaristikes-apokalypseis-h-

ypogeia-symfonia-mitsotaki-stigka-spartiates-gia-proti-fora-sto-fos-me-antallagma-7-

ekat) ανέφερε ότι ο Βουλευτής Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, ο οποίος αποχώρησε από την

Κοινοβουλευτική Ομάδα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ «με μια επιστολή κόλαφος προς τον

Πρόεδρο της Βουλής ζήτησε το αυτονόητο. Να τεθεί σε εφαρμογή το Άρθρο 7Α του

νόμου 3023/2002, περί αναστολής χρηματοδοτήσεως των κομμάτων, από τη στιγμή που

δέκα Αρεοπαγίτες έκριναν ομόφωνα ότι το κόμμα Σπαρτιάτες υποκαθιστά τη Χρυσή

Αυγή, δε σέβεται τη Δημοκρατία και σκοπεύει στην κατάλυσή της. Ζήτησε επίσης, ως

πρώην διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να γίνει έλεγχος στα οικονομικά του

κόμματος».

Τέλος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις 11.09.2023 το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει

τροπολογία επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα :

«Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων - Τροποποίηση της παρ. 1 του

10

άρθρου 6 του ΠΔ 15/2022». Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε η παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ

15/2022 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Σε περίπτωση καταδίκης σε οποιονδήποτε βαθμό ή άσκησης δίωξης και επιβολής

προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά

του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που

ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέμπτου

(1/5) των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου

(1/5) των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού

κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και

187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και

οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και

την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών».

Το άρθρο 29 παρ. 2 Συν. που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων

στην οικονομική ενίσχυσή τους από το Κράτος δεν είναι ανεξάρτητο από το άρθρο 29

παρ. 1 Συν. που καθιερώνει την υποχρέωση των πολιτικών κομμάτων να εξυπηρετούν

με την οργάνωση και τη δράση τους την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού

πολιτεύματος. Όπως έχει δεχθεί και το ΣτΕ στην υπ’ αριθμόν 518/2015 απόφαση της

Ολομέλειάς του « το Σύνταγμα δεν αποκλείει τη θέσπιση με νόμο προϋποθέσεων για

την παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων ... όχι μόνο για λόγους

αφορώντες τη διαχείριση της ενίσχυσης αυτής εκ μέρους του δικαιούχου κόμματος ...

αλλά και για λόγους ουσιαστικούς , συναρτώμενους προς την εν γένει δράση αυτού ,

η οποία , κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος οφείλει να εξυπηρετεί την

ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 του ΠΔ 15/2022 χρήζει συμπλήρωσης σύμφωνα με

τη ratio της, ώστε η εφαρμογή της να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις άμεσης ή

έμμεσης διοχέτευσης της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων

για τη στήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Ενόψει των ανωτέρω και ιδίως λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχει κριθεί με

την υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου ότι ο

καταδικασθείς Ηλίας Κασιδιάρης είναι πραγματικός αρχηγός του κόμματος

«ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ», το οποίο υποκαθιστά τη «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και ο οποίος ουδέποτε

αποδοκίμασε ή απεμπόλησε, έστω και κατ’ ελάχιστον, την προηγούμενη -ως ηγετικό

στέλεχος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- ρητορική μίσους, τη βίαιη και ρατσιστική δράση

11

του, στα πλαίσια του εγκληματικού μηχανισμού του ως άνω κόμματος,

αντιποιούμενου τους θεσμικούς μηχανισμούς του Ελληνικού κράτους, την

επιδιωκόμενη πολιτική κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου

και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που αναγνωρίζονται από τη

δημοκρατία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία να ανασταλεί η χορήγηση Κρατικής

Χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»;

2. Υπάρχει σχεδιασμός να προβείτε σε όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία

ώστε με απόφαση της Βουλής να ανασταλεί κάθε είδους κρατική

χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση προς τους «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»

λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόμμα αυτό έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι

υποκαθιστά τη δράση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και ότι έχει ως πραγματικό

αρχηγό τον καταδικασθέντα Ηλία Κασιδιάρη, με συνέπεια οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

να πρέπει να θεωρηθούν ως διάδοχος της δράσης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Δουδωνής

Βουλευτής Επικρατείας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.