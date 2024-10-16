Οι επόμενες δράσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που «εντείνουν την αντιπολιτευτική πίεση στην κυβέρνηση της ΝΔ», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, αποφασίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του προεδρείου της Κ.Ο.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκαν οι πρωτοβουλίες της Κ.Ο. για το επόμενο διάστημα, με αιχμή τα προβλήματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση:

- Προχωρούμε στην επανακατάθεση κάθε επίκαιρης επερώτησης, όπως αυτής που αφορά στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την απορρύθμιση της εργασίας, κάθε αιτήματος για ειδική συνεδρίαση Επιτροπών και κάθε αιτήματος για συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, αιτήματα που δεν έχουν ικανοποιηθεί κατά τη περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και να δώσει απαντήσεις για μείζονα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

- Καταθέτουμε άμεσα πρόταση νόμου για τον Πολιτισμό. Πρόκειται για μία πρόταση νόμου 39 άρθρων που εκσυγχρονίζει, εμβαθύνει στην προστασία του κοινωνικού αγαθού του πολιτισμού, θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε όλο το φάσμα του πολιτισμού, προωθεί την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των καλλιτεχνικών σπουδών και παρέχει νέα, «έξυπνα» αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της πολιτιστικής πολιτικής.

- Καταθέτουμε εκ νέου την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την στήριξη των αγροτών μέσα από σύγχρονα συνεταιριστικά σχήματα. Πρόταση που είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες ανάγκες του πρωτογενούς τομέα, το πρόταγμα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, ενώ επίσης ενισχύει και εκσυγχρονίζει τον αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό ρόλο των συνεργατικών σχημάτων.

Επίσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τη συζήτηση του κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2025, θα διεξαχθούν στις αρχές Νοεμβρίου συνεδριάσεις 2 ομάδων βουλευτών κατά τις οποίες οι αρμόδιοι τομεάρχες θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες του Μεσοπρόθεσμου και του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού.

Με βάση το τελευταίο, είναι ξεκάθαρο ότι θα συνεχιστεί η φορολογική αφαίμαξη, καθώς, τα έσοδα από ΦΠΑ, ήδη αυξημένα κατά 53% από το 2021, θα αυξηθούν εκ νέου κατά 5%.

Ενώ, παρότι 21 χώρες στην Ε.Ε. έχουν αναζητήσει δημοσιονομικό χώρο, η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει να εφαρμόζει υπερπλεονάσματα, 15 δισ. για τα έτη 2023 - 2025. Με απλά λόγια, πολιτική των μνημονίων, ακόμα και χωρίς μνημόνια.

Τέλος, τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής προκειμένου ν' αποδοθούν ευθύνες για το μπάζωμα του χώρου στην τραγωδία των Τεμπών».

Στη σημερινή συνεδρίαση του προεδρείου συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κ.Ο., Νίκος Παππάς, η Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, η Γραμματέας της Κ.Ο., Θεοδώρα Τζάκρη, ο Διευθυντής της Κ.Ο., Θάνος Μωραΐτης, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, Γιώργος Γαβρήλος, Νίνα Κασιμάτη και Γιάννης Σαρακιώτης και η Συντονίστρια ΕΠΕΚΕ της Κ.Ο., Γιώτα Πούλου.

