Χακάν Φιντάν για επίσκεψή στην Αθήνα: Συζητήσαμε ειλικρινά και εποικοδομητικά

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έκανε την εξής ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ μετά την ολοκλήρωση των επαφών του σήμερα, 8 Νοεμβρίου, στην Αθήνα:

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας στην Ελλάδα σήμερα, συζητήσαμε όλες τις πτυχές των σχέσεών μας με ειλικρινή και εποικοδομητική προσέγγιση.

»Πραγματοποιήσαμε επίσης διαβουλεύσεις με αμοιβαία εμπιστοσύνη σε ορισμένα από τα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των χωρών μας.

»Στο πλαίσιο του στόχου μας να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης, συμφωνούμε να καταστήσουμε μόνιμο το θετικό κλίμα μεταξύ των χωρών μας.

»Υπάρχουν πολλά αλληλένδετα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα που δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν ένταση στη βάση του διεθνούς δικαίου, του αμοιβαίου σεβασμού και των αρχών της καλής γειτονίας. Το γεγονός ότι έχουμε αμοιβαία βούληση προς αυτή την κατεύθυνση είναι από μόνο του ένα πολύτιμο επίτευγμα.

»Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της μειονότητας μας και των ομογενών μας που ζουν στην Ελλάδα και στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτή την αντίληψη, συναντηθήκαμε με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης.

»Μεταφέραμε στους συνομιλητές μας τις απόψεις μας για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί.

»Ευχαριστώ τον εκλεκτό ομόλογό μου Γεραπετρίτη για την ευγενική φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή του».

Η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό.

