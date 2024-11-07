Ζήτημα αναντιστοιχίας του πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη με το αντίστοιχο που κατέθεσε στη Βουλή έθεσε ο Παύλος Πολάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος νωρίτερα είχε υπαινιχθεί ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις, η Θεοδώρα Τζάκρη απευθυνόμενη στον βουλευτή Χανίων, του είπε ότι «αυτά λέγονται δημόσια στην τηλεόραση και όχι στο προστατευμένο περιβάλλον της Πολιτικής Γραμματείας των όψιμων φίλων σου».

Ειδικότερα, η κα. Τζάκρη είπε ότι «σήμερα η συνεδρίαση της ΠΓ στήθηκε ως Επιτροπής Δεοντολογίας. Ο Παύλος Πολακης ήρθε να καταγγείλει ότι ο Στεφανος Κασσελακης έχει ψευδές Ποθεν Εσχες. Δύο παρατηρήσεις: πρώτον ότι αυτά λέγονται δημόσια στην τηλεόραση και όχι στο προστατευμένο περιβάλλον της Πολιτικής Γραμματείας των όψιμων φίλων σου που μέχρι προχθές ήθελαν να σε διαγράψουν, ενώ οι ίδιοι στο πρόσφατο παρελθόν σε ανάγκαζαν σε ταπεινωτικές δηλώσεις μετάνοιας».

«Το δεύτερο έχει σχέση με τον χρόνο! Το να λες ότι δεν θέλω να διαγραφεί ο πρόεδρος για τον οποίο γίνεται χαμός δυο μήνες και την παραμονή του Συνεδριου έρχεσαι να μας πεις ότι έχεις ακράδαντα στοιχεία σε βάρος του (που ο ίδιος λες ότι τα έχει στα χέρια του πολλές μέρες) εμένα που είμαι από χωριό και είμαι καχύποπτη μου φαίνεται πολύ απλά ότι ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Γιατί δεν τα πήγες τα ακράδαντα στοιχεία στην Επιτροπή Δεοντολογίας; Πάλι καλά που δεν τα κατέθεσες και στην ΟΜ Σφακίων. Όση αρμοδιότητας διαγραφής μέλους έχει η ΟΜ Σφακίων έχει και η ΠΓ.»

Η Όλγα Γεροβασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην τοποθέτησή της στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας επέμεινε μεν στον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τη διεκδίκηση της ηγεσίας για πολιτικούς λόγους, ωστόσο για τα στοιχεία που κατέθεσε ο Παύλος Πολάκης είπε "εμείς δεν είμαστε λογιστές, να τα παρουσιάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες».

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή σε έκνομες ενέργειες από όπου και εάν προέρχονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ΠΓ έλαβε σήμερα γνώση από τον τομέα διαφάνειας σοβαρότατων καταγγελιών βασισμένων σε σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία για ψευδή δήλωση Πόθεν Έσχες στη Βουλή και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τον πρώην Πρόεδρο Στ. Κασσελάκη» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα συνεχίσει αταλάντευτα να υπερασπίζεται τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον και δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή σε έκνομες ενέργειες από όπου και εάν προέρχονται, χωρίς κομματικές διακρίσεις».

Φάμελλος

«Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας και οι σημερινές σοβαρότατες καταγγελίες για ψευδές Πόθεν Έσχες του προηγούμενου προέδρου επιβεβαιώνουν όλες τις αποφάσεις των συλλογικών μας Οργάνων μέχρι και σήμερα», επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος, περιγράφοντας πως αποδεικνύουν επίσης και την αναγκαιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει σελίδα και να γίνει σοβαρός και αξιόπιστος.

«Γιατί για εμάς τα θέματα διαφάνειας και τιμιότητας είναι αδιαπραγμάτευτα. Και ποτέ δεν επιδείξαμε καμία ανοχή σε παραβιάσεις τους.»

Τι απάντησε ο Καπνισάκης στον Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης δυστυχώς εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, τόνισε ο Μανώλης Καπνισάκης, Διευθυντής του Γραφείου του Στέφανου Κασσελάκης τονίζοντας πως «όλα όσα δήθεν κατήγγειλε στην Πολιτική Γραμματεία, της οποίας ζήτησε εσπευσμένα τη συνεδρίαση, είναι κινήσεις πανικού».

Σύμφωνα με τον κο Καπνισάκη, ο κος Πολάκης, αναφέρθηκε είτε σε ανενεργές εταιρείες από τις οποίες ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αποχωρήσει πολύ πριν αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ακόμη και στο «CV From Greece» το οποίο θεώρησε επιλήψιμο, παρότι επρόκειτο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ο Στ. Κασσελακης είχε δημιουργήσει το 2013 για να βοηθήσει αμισθί Έλληνες στην κατάρτιση του βιογραφικού τους προκειμένου να λάβουν υποτροφίες ή να βρουν εργασία στο εξωτερικό.

«Αντί ο σύντροφος Παύλος να ασχοληθεί με τα τωρινά σκάνδαλα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ή έστω με το «σκάνδαλο» της μη κατάρτισης της λίστας των συνέδρων λιγότερο από 24 ώρες πριν την έναρξη του, εκτοξεύει fake news δείχνοντας το μένος του», σημείωσε ο κος Καπνισάκης, παρατηρώντας πως ο κος Πολάκης έλεγε ότι θέλει να αντιμετωπίσει τον Στέφανο Κασσελάκη στην κάλπη και όμως είναι ο πρώτος που τρέχει για να πετύχει τον αποκλεισμό του, στο όνομα εκείνων που ζητούσαν «ολόκληρη διαγραφή» του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Και επειδή του συντρόφου Παύλου τού αρέσουν οι λαϊκές ρήσεις, ας θυμηθούμε τη φράση, τα στερνά τιμούν τα πρώτα», κατέληξε.

Τι απαντά ο Κασσελάκης

«Ο Κύριος Πολάκης μάλλον δεν καταλαβαίνει πώς συμπληρώνεται η φόρμα Πόθεν Έσχες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Στέφανου Κασσελάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Γραφείο Τύπου του Στέφανου Κασσελάκη:

«Ο Κύριος Πολάκης μάλλον δεν καταλαβαίνει πώς συμπληρώνεται η φόρμα Πόθεν Έσχες.

Η φόρμα που κατέθεσε είναι η αρχική του δήλωση την ημέρα απόκτησης ιδιότητας.

Ο κ. Κασσελάκης παραιτήθηκε από όλες τις εταιρείες του ομίλου που ίδρυσε με επενδυτή την Tiptree Inc στις 13 Μαρτίου 2023 (6 μήνες πριν την απόκτηση ιδιότητας). Αντικαταστάθηκε στις εταιρείες του ομίλου από τον Πρόεδρο της Tiptree Inc, Randy Maultsby. Αυτό συμπεριλαμβάνει και όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ειδικού σκοπού.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε απολύτως σωστά την συμμετοχή του στην Osios LLC, την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, από την οποία δάνεισε στην Left Media, άτοκα, για την πληρωμή του χριστουγεννιάτικου δώρου.

Ο κ. Κασσελάκης είχε αποχωρήσει από τις άλλες εταιρείες που αναφέρει ο κ. Πολάκης πριν της απόκτηση ιδιότητας.

Όσο για το CVfromGreece, αφορά σε μία ανενεργή μονοπρόσωπη εταιρεία (ανενεργή από το 2015), μέσω της οποίας ο Στέφανος Κασσελάκης βοηθούσε νέους Έλληνες αμισθί με τα βιογραφικά τους και τα cover letters τους μεταξύ 2013 και 2014, στο βάθος της οικονομικής κρίσης. Μακάρι ο κ. Πολάκης να μιλούσε και εκείνος Αγγλικά και να είχε σπουδάσει σε κορυφαία πανεπιστήμια, για να μπορούσε και εκείνος να βοηθήσει νέους Έλληνες στην σταδιοδρομία τους.

Ας αρχίσει πρώτα με το πώς συμπληρώνονται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες».





Πηγή: skai.gr

