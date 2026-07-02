Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, που άφησε το στίγμα της τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου, που είχε γίνει γνωστή από τους ρόλους της στον κινηματογράφο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες.

Η αγαπημένη ηθοποιός γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε τη Σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό ενώ συνεργάστηκε και με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

Είχε παίξει και σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαΐας».

Η φιλμογραφία

Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

Η λεωφόρος της προδοσίας (1969)

Ορατότης μηδέν (1969)

Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα (1969)

Ένα αστείο κορίτσι (1970)

Δυο τρελοί και ο ατσίδας (1970)

Η κόρη του ήλιου (1971)

Η λεωφόρος του μίσους (1971)

Σ’ αγαπώ (1971)

Και ξανά προς τη δόξα τραβά (1980)

Τροχονόμος… Βαρβάρα (1981)

Θανάσης, ο αισιόδοξος (1989)

Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993)

Πηγή: skai.gr

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