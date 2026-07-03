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Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Η Πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί για την κατάσβεση 5 πυρκαγιών - Από τις 44 οι 39 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο

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Πυροσβεστικό

Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 39 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πυρκαγιές Πυροσβεστική
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