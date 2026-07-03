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Χανιά: Συνελήφθη ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος έκανε την προσπέραση θανάτου - Δείτε βίντεο

Ο επαγγελματίας οδηγός εντοπίστηκε στο Ηράκλειο, ενώ έχει ήδη απολυθεί από την εταιρεία στην οποία ανήκει το βαρύ όχημα - Αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα

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Προσπέραση

Μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, στο οποίο ένας οδηγός βυτιοφόρου έκανε μία αδιανόητη προσπέραση σε ένα στενό δρόμο διπλής κυκλοφορίας στα Χανιά, η Αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε. 

Οι Αρχές τον βρήκαν στο Ηράκλειο και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ έχει ήδη απολυθεί από την εταιρία στην οποία δούλευε. Λίγο αργότερα, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Δείτε το βίντεο της επικίνδυνης προσπέρασης στο δρόμο του αεροδρομίου, στα Χανιά. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χανιά οδηγός
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