Μητσοτάκης: Σύσκεψη για τη στελέχωση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε την Τετάρτη σύσκεψη με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα για τη στελέχωση της διοίκησης του νεοσυσταθέντος Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας.



Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε απολογισμός των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων που έχουν δρομολογηθεί, τόσο από την Περιφέρεια όσο και από την κεντρική διοίκηση, για το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας.

Πηγή: skai.gr

Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με την υπό διορισμό νέα εκτελεστική διοίκηση του Οργανισμού, τον προτεινόμενο ως Πρόεδρο, Καθηγητή Νίκο Δέρκα, και τον προτεινόμενο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θανάση Μαρκινό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε ακόμα για την κάλυψη των θέσεων Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Ειρήνη Καραλαριώτου και τον Θανάση Κορκόβελο.Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για τους διορισμούς και τη λειτουργία του ΟΔΥΘ.Με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα διοίκηση του ΟΔΥΘ θα βρεθεί σύντομα στη Θεσσαλία, προκειμένου να παρουσιάσει στους φορείς της περιοχής τα πρώτα βήματα του Οργανισμού καθώς και τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.

