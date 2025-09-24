Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ'ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ.Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

