Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αναπηρικής κοινότητας, με τους οποίους συζήτησε την πορεία του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», μέσω του οποίου το κράτος για πρώτη φορά επιδοτεί έργα, όπως η κατασκευή ράμπας ή η τοποθέτηση αναβατορίου, που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις κατοικίες ή στους χώρους εργασίας τους.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ενισχυθεί με εθνικούς πόρους ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας στα 34 εκατομμύρια, ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πολίτες, με δεδομένο ότι μόλις το πρώτο 24ωρο αφότου τέθηκε σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα (prosvasimotita.minscfa.gov.gr), την προηγούμενη εβδομάδα, υποβλήθηκαν περίπου 2.500 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σχεδόν στο σύνολο των αρχικά διαθέσιμων πόρων.

Κατά την παρουσίαση της πορείας του προγράμματος, που έκανε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σημειώθηκε πως τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν επελέγησαν έπειτα από διάλογο με οργανώσεις της αναπηρικής κοινότητας, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή επίδραση στην καθημερινότητα των ΑμεΑ και ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» καλύπτει εργασίες σε κύριες και εξοχικές κατοικίες, τόσο ιδιόκτητες όσο και ενοικιαζόμενες, κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών και χώρους εργασίας.

«Το σπίτι μας είναι το καταφύγιό μας. Ειδικά για συμπολίτες μας που έχουν μια αναπηρία, η δυνατότητα να μπορούν να κινηθούν άνετα μέσα στο σπίτι τους, χωρίς να αισθάνονται ότι κάνουν εκπτώσεις ή παραχωρήσεις από αυτό το οποίο θα περίμεναν, είναι εξαιρετικά σημαντική. Και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε ως πολιτεία αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς πόρους για να καλύψουμε αυτή την σημαντική σας ανάγκη», τόνισε ο Πρωθυπουργός. «Τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι άμεσα ωφελούμενοι, έτσι ώστε να μας βοηθούν στην εξειδίκευση του σχεδιασμού του προγράμματος, διότι μόνο εσείς μπορείτε να γνωρίζετε την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιλέξιμες είναι παρεμβάσεις προσβασιμότητας τόσο λόγω κινητικής αναπηρίας, όπως η κατασκευή ή τροποποίηση ράμπας, η τοποθέτηση αναβατορίου ή ειδικού ανελκυστήρα, η ανακατασκευή μπάνιου για χρήση με αμαξίδιο και η προσαρμογή εσωτερικών χώρων, όσο και παρεμβάσεις λόγω αισθητηριακής αναπηρίας (π.χ. όρασης, ακοής), όπως ηχητικές και φωτεινές σημάνσεις, φώτα ειδοποίησης για κλήσεις/συναγερμούς, συστήματα ενίσχυσης ακοής ή αισθητηριακής καθοδήγησης και ψηφιακά βοηθητικά μέσα (ομιλούσες συσκευές, οθόνες με ειδικές λειτουργίες).

Για τις παρεμβάσεις λόγω κινητικής αναπηρίας το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε έως 12.000 ευρώ και για τις παρεμβάσεις λόγω αισθητηριακής αναπηρίας σε έως 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που απαιτείται συνδυασμός παρεμβάσεων, το ποσό της επιδότησης αυξάνεται σε έως 14.500 ευρώ. Το 50% της επιχορήγησης προκαταβάλλεται με την έγκριση της αίτησης. Η εξόφληση γίνεται μετά τη βεβαίωση της ολοκλήρωσης των έργων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

Ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων της αναπηρικής κοινότητας χαιρέτισαν το πρόγραμμα, τονίζοντας πως ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημά τους. «Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ζητάγαμε χρόνια, και σαν ΕΣΑμεΑ, αναπηρικό κίνημα, και οι σύλλογοί μας και όλοι και στις κουβέντες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η αναπηρία μας καθορίζεται από την προσβασιμότητα», σημείωσε η Κορίνα Θεοδωρακάκη, Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ). «Είναι πρωτοποριακή δράση και πρέπει να το πούμε, δεν έχει ξαναγίνει», συμπλήρωσε.

«Η συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία ήταν εξαιρετική και παραγωγική, άλλωστε με τις αιτήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι αυταπόδεικτο ότι η επιτυχία του είναι σημαντική», δήλωσε από την πλευρά του ο Βασίλης Κούτσιανος, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). «Η Εθνική Συνομοσπονδία, και με τους φορείς μέλη της, διεκδικεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το 2015, κ. Πρόεδρε. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό που υλοποιείται, έστω με καθυστέρηση, και οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι, να το πιστώσουμε σε εσάς, διότι δική σας προσπάθεια είναι αυτή», συνέχισε.

Την ευκολία στη χρήση της πλατφόρμας ανέδειξε ο Χρήστος Κορομηλάς από το Δ.Σ. του «Φάρου Τυφλών»: «Είναι το μόνο πρόγραμμα που κατάφερα να εκτελέσω μόνος μου, από το τηλέφωνό μου. Ήταν τόσο εύκολο, τρία βήματα, όλα προσυμπληρωμένα και όλα έτοιμα».

Την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα εξέφρασε και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδας, Δημήτρης Αθανασίου. «Δεν το πιστεύαμε όταν το πληροφορηθήκαμε», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε τη σημασία της πρόληψης. «Η αναπηρία για εμάς είναι ένα μονοπάτι: της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αντιμετώπισης με αυτά τα μέτρα. Πιστεύουμε ότι θα έρθουν και μέτρα στον τομέα της πρόληψης», σημείωσε.

Το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» εντάσσεται σε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για επιδοτούμενη αντικατάσταση των συμβατικών αναπηρικών αμαξιδίων με ηλεκτροκίνητα. Τονίστηκε επίσης πως οι παρεμβάσεις που γίνονται σε χώρους υγιεινής δημόσιων σχολείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», περιλαμβάνουν απαραίτητα την εγκατάσταση υποδομών πρόσβασης.

Μητσοτάκης: Ένα πρόγραμμα για εσάς, με εσάς – Δεν σταματάμε εδώ

Στο τέλος της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός δήλωσε: Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας, για τα καλά σας λόγια και επιτρέψτε μου εν συντομία τέσσερις παρατηρήσεις και μία παράκληση.

Καταρχάς, πρώτη παρατήρηση: από το 2019 η κυβέρνησή μας επεδίωξε, μέσω ενός κεντρικού συντονισμού από το Μέγαρο Μαξίμου, να υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη -για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία της χώρας- στρατηγική για την αντιμετώπιση των ζητημάτων των ατόμων με αναπηρία.

Και νομίζω ότι έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών, που σχεδιάστηκαν με την δική σας συμμετοχή -και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό- και υλοποιήθηκαν από διαφορετικά Υπουργεία, υπό τον κεντρικό συντονισμό, όμως, των Υπουργών Επικρατείας, του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Σταύρου Παπασταύρου και τώρα του Άκη Σκέρτσου και θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά, διότι πράγματι αγκάλιασε αυτήν την μεγάλη συμπληρωματική ευθύνη στις ήδη επιβαρυμένες αρμοδιότητές του.

Και βέβαια, αναφερθήκατε και εσείς σε ορισμένες από τις σχετικά πρόσφατες δράσεις, οι οποίες αποτελούν και για εμάς σημεία προτεραιότητας. Οι μη αναστρέψιμες παθήσεις αποτελούσαν έναν ελληνικό παραλογισμό του συστήματος πιστοποίησης αναπηριών και νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να το διορθώσουμε. Προτιμώ πάντα να είμαι, θα έλεγα, πιο τολμηρός κι ας είμαστε ανοιχτοί ενδεχομένως στο να μας κοροϊδέψει κάποιος, παρά το αντίθετο. Διότι το να επιβάλουμε κάποιον στη βάσανο να πρέπει να πιστοποιεί μία μη αναστρέψιμη αναπηρία, μία μη αναστρέψιμη ασθένεια, είναι ο ορισμός του παραλογισμού και θα έλεγα ο ορισμός της περιφρόνησης. Είναι η αντίθεση, η απόλυτη αντίθετη έννοια της ενσυναίσθησης, στην οποία αναφερθήκατε, η οποία πρέπει να διέπει όλες τις στρατηγικές μας.

Το ίδιο ισχύει και για τις πρωτοβουλίες τις πρόσφατες που πήραμε για τους συμπολίτες μας με κώφωση, με προβλήματα ακοής, τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει ως προς την προσβασιμότητα των ΚΕΠΑ. Επισκέφθηκα πρόσφατα τον χώρο που έχουμε στο Γαλάτσι. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο, όμως, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Θα έρθω στη συνέχεια σε αυτό.

Δεύτερη επισήμανση είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, για το οποίο μιλάμε σήμερα, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 24 εκατομμύρια και είναι ένα ακόμα απτό παράδειγμα του πως οι ευρωπαϊκοί πόροι τελικά μπορούν να καταλήξουν σε δράσεις, οι οποίες είναι πραγματικά ωφέλιμες, θα έλεγα σωτήριες για συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη από μία τέτοια στήριξη. Το πρόγραμμα είναι 24 εκατομμύρια ευρώ και θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας, οι οποίοι ήδη έχουν κάνει αίτηση από την ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα.

Τρίτη επισήμανση: τα δικά σας λόγια είναι η καλύτερη απόδειξη του πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα για εσάς, με εσάς. Τον πρώτο λόγο να τον έχουν, δηλαδή, οι άμεσα ωφελούμενοι, έτσι ώστε να μας βοηθούν στην εξειδίκευση του σχεδιασμού του προγράμματος, διότι μόνο εσείς μπορείτε να γνωρίζετε την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.

Και γιατί αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το πρόγραμμα; Γιατί το σπίτι μας είναι το καταφύγιό μας. Ειδικά για συμπολίτες μας που έχουν μια αναπηρία, η δυνατότητα να μπορούν να κινηθούν άνετα μέσα στο σπίτι τους, χωρίς να αισθάνονται ότι κάνουν εκπτώσεις ή παραχωρήσεις από αυτό το οποίο θα περίμεναν, είναι εξαιρετικά σημαντική. Και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε ως πολιτεία αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς πόρους για να καλύψουμε αυτή την σημαντική σας ανάγκη.

Και πάλι ευχαριστώ την ΕΣΑμεΑ, γιατί έχουμε αναπτύξει έναν πραγματικά ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο και μπορείτε να μας κατευθύνετε, με, θα έλεγα, διεκδικητικό ρεαλισμό στο τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Τέταρτη επισήμανση: προφανώς δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε μια σειρά από νέες δράσεις τις οποίες δρομολογούμε ακόμα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τα αμαξίδια, διότι καταλαβαίνω ιδιαίτερα ότι για έναν συμπολίτη μας με κινητική αναπηρία το αμαξίδιο είναι η πόρτα τους, ουσιαστικά είναι το εργαλείο το απαραίτητο για να μπορέσει να κάνει πράξη όχι μόνο την προσβασιμότητα, αλλά και την ενεργή συμμετοχή στην οικονομική, στην κοινωνική ζωή, τη δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης.

Και πράγματι, έχοντας δει την πρόοδο της τεχνολογίας και βλέποντας ταυτόχρονα και πολλά από τα αμαξίδια τα οποία ακόμα χρησιμοποιούν συμπολίτες με αναπηρία, ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και κάτι περισσότερο και μέσω του ΕΟΠΥΥ για να ενισχύσουμε οικονομικά τους συμπολίτες μας στην απόκτηση πιο σύγχρονων αμαξιδίων, τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν μια καθοριστική διαφορά στη δική σας ποιότητα ζωής.

Και τώρα η παράκλησή μου: επειδή πολλές από τις κινητικές αναπηρίες σχετίζονται με ατυχήματα δυστυχώς, ατυχήματα τροχαία κατά κανόνα, θα θέλαμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε και μέσω του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να μοιραστείτε τις ιστορίες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να περιορίσουμε τουλάχιστον, να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά κινητικά αναπήρων, κυρίως νέων παιδιών που μέσα στον ενθουσιασμό της νεότητας δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί μια στιγμιαία επιλογή τους να τους οδηγήσει για μια ζωή σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο.

Και νομίζω ότι η δική σας συμμετοχή σε μια τέτοια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ειδικά της νέας γενιάς, θα είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εν πολλοίς θα μεταφέρετε τα δικά σας προσωπικά βιώματα.

Οπότε να σταματήσω εδώ. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας. Να εκφράσω την ευχή μου, για να μην πω την βεβαιότητά μου, ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί όπως ακριβώς το έχουμε σχεδιάσει. Θα υπάρχουν πάντα μικρές δυσκολίες, αλλά εδώ είμαστε να τις αντιμετωπίσουμε και με χαρά εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί να μπορούμε πια εντός κάποιων μηνών να επισκεφτούμε τους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι θα έχουν εγκαταστήσει στα σπίτια τους υποδομές που θα κάνουν την προσβασιμότητα εντός του σπιτιού τους πιο απλή και πιο εύκολη.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε: «Η προσβασιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Για πρώτη φορά, με το πρόγραμμα “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”, δίνουμε άμεση χρηματοδότηση σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να διαμορφώσουν το σπίτι ή τον χώρο εργασίας τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.

Η μεγάλη συμμετοχή στην πλατφόρμα prosvasimotita.minscfa.gov.gr από τις πρώτες κιόλας ημέρες δείχνει αφενός την μεγάλη επιτυχία του προγράμματος και αφετέρου την αναγκαιότητά του. Μέσα σε πέντε ημέρες υποβλήθηκαν πάνω από 4.800 αιτήσεις. Γι’ αυτό, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενισχύεται άμεσα ο προϋπολογισμός του προγράμματος με επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ ώστε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας με αναπηρία».

