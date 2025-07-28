Μαρινάκης: Διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας στα Τίρανα για τον χάρτη που παρουσιάζει ελληνικά εδάφη ως αλβανικά

Την άμεση αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε ο χάρτης που εμφανίστηκε σε άρθρο επίσημου περιοδικού του υπουργείου Άμυνας της Αλβανίας, που εμφανίζει ελληνικά εδάφη ως αλβανικά.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε για το ζήτημα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απάντησε πως:
«Η Ελλάδα τονίζει ότι τέτοια δημοσιεύματα μόνο αρνητικό αντίκτυπο μπορούν να έχουν. Η δημοσίευση σε διαδικτυακό περιοδικό δεν αποτελεί επίσημη θέση της αλβανικής κυβέρνησης».
«Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε διάβημα διαμαρτυρίας», πρόσθεσε.
Δείτε τον επίμαχο χάρτη:
