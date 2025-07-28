Μαρινάκης: Διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας στα Τίρανα για τον χάρτη που παρουσιάζει ελληνικά εδάφη ως αλβανικά

Την άμεση αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε ο χάρτης που εμφανίστηκε σε άρθρο επίσημου περιοδικού του υπουργείου Άμυνας της Αλβανίας, που εμφανίζει ελληνικά εδάφη ως αλβανικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε για το ζήτημα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απάντησε πως:

«Η Ελλάδα τονίζει ότι τέτοια δημοσιεύματα μόνο αρνητικό αντίκτυπο μπορούν να έχουν. Η δημοσίευση σε διαδικτυακό περιοδικό δεν αποτελεί επίσημη θέση της αλβανικής κυβέρνησης».

«Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε διάβημα διαμαρτυρίας», πρόσθεσε.

Δείτε τον επίμαχο χάρτη:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.