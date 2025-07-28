Σε έντονα συγκρουσιακό κλίμα εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της κρίσιμης αυριανής ψηφοφορίας στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπερασπίστηκε τη θέση της κυβέρνησης υπέρ της εξεταστικής και όχι της προανακριτικής επιτροπής, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε για υποκρισία και πολιτική σκοπιμότητα.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικές ευθύνες και ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη διαφάνεια, αλλά χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. «Θα δούμε τελικά αν υπάρχουν στοιχεία γιατί μέχρι τώρα σοβαρά στοιχεία δεν υπάρχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή.

«Σε κάθε περίπτωση, έχει πλάκα να κουνάνε το δάκτυλο τα κόμματα που πριν από μερικές ημέρες αποχώρησαν. Πριν καλά-καλά ανακοινωθεί η στάση της ΝΔ, μας κατηγορούν ότι μπορεί να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν. Μιλάμε για την απόλυτη υποκρισία. Έχουν το θράσος πριν την ανακοίνωσή της θέσης μας να κουνάνε το δάκτυλο. Και βιαστικοί και υποκριτές», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η ΝΔ φοβάται τυχόν διαρροές στην ψηφοφορία της βουλής για σύσταση προανακριτικής απάντησε «απολύτως καθόλου δεν φοβόμαστε» και πως «στην ώρα τους θα ανακοινωθούν και θα εξηγηθούν όλα».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων για εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ειδικά όσον αφορά τις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση αν θα μιλήσουν οι κ.κ. Βορίδης και Αυγενάκης στη συζήτηση για σύσταση εξεταστικής, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι έχουν μιλήσει ήδη πολλές φορές και «φαντάζομαι ότι θα μιλήσουν την Τετάρτη γιατί κάποια κόμματα τους κατηγορούν».

Στις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση απορρίπτει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος και πως οι υποθέσεις ερευνώνται χωρίς παρεμβάσεις.

Επικαλούμενος στατιστικά στοιχεία, επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά χιλιάδες υποθέσεις σε 24 χώρες. «Δεν απορρίπτει καμία δικογραφία η κυβέρνηση. Επειδή επανέρχεται το αφήγημα ότι υπάρχει Εισαγγελία στην Ευρώπη που ασχολείται μόνο με την Ελλάδα, βρήκα τις υποθέσεις που ερευνά σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά σε 24 χώρες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 2.666 υποθέσεις. 84 στην Ελλάδα εκ των οποίων οι 25 αφορούν αγροτικά προγράμματα. Ιταλία, 764 υποθέσεις. Γερμανία 295 υποθέσεις, Ρουμανία 380 υποθέσεις», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης και ανέφερε σχετικά στοιχεία και σε άλλες χώρες. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά κάθε καταγγελία που τίθεται υπόψη της . Τεράστια απόσταση από το σημείο ότι η χώρα μας είναι στο μάτι του κυκλώνα. Ας υπάρχει ψυχραιμία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Για το βίντεο του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ

«Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα βίντεο του ΠΑΣΟΚ για τις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων. Και άλλο ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που φαίνεται να έχει εμπλοκή. Εκτός αν θέλει το ΠΑΣΟΚ να περιμένει να βγουν και άλλα στελέχη του και να βγάλει ένα συνολικό βίντεο με τα στελέχη, τους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη που φαίνεται να έχουν εμπλοκή. Μάλλον, γι' αυτό βιάστηκε να καταθέσει πρόταση για προανακριτική. Φωνάζει αυτός που έχει κάτι να φοβηθεί. Σκεφτείτε σε μια σειρά από ανακοινώσεις ως δικαιολογία το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί την τεχνική λύση. Ζητάει οι υπουργοί να παραπεμφθούν για κακούργημα επειδή συναίνεσαν στην τεχνική λύση αλλά δικαιολογούν όσους πήραν λεφτά με βάση την τεχνική λύση. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη εξελίσσεται σε κόμμα το οποίο έχει χάσει την οποιαδήποτε αίσθηση της λογικής».

Απάντηση ΠΑΣΟΚ

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου, κατηγορείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι διαστρεβλώνει την αλήθεια, τονίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική κατατέθηκε πριν από εκείνη της ΝΔ για εξεταστική. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ευθύνες συγκεκριμένων υπουργών, όπως οι κ. Βορίδης και Αυγενάκης, στην καταβολή επιδοτήσεων και στη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος.

Η ανακοίνωση του γραφείου τύπου

Η εξεταστική επιτροπή κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής και όχι στην αίθουσα της Γραμματείας Τύπου. Εν προκειμένω, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής κατατέθηκε στις 16 Ιουλίου, ενώ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή στις 15 Ιουλίου. Ψέματα και για τα προφανή, κ. Μαρινάκη;

-Ο κ. Μαρινάκης επιχειρηματολογεί ότι η κυβέρνηση «σέβεται» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας στην ίδια φράση πως είναι …«νομικά διάτρητο» το πόρισμα της, το οποίο βάσει του σκεπτικού της περί υπερέχοντος ενωσιακού δικαίου, περιλαμβάνει στη δικογραφία που έστειλε στη Βουλή και με το οποίο συσχετίζει δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας με τυχόν κακουργηματικές πράξεις ζητώντας να διερευνηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός εμποδίζουν την έρευνα της Δικαιοσύνης και γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τη δικογραφία κάνοντας δώρο την παραγραφή στον κ. Βορίδη και την αμνήστευση στον κ. Αυγενάκη.

Υ.Γ. Και επειδή ανυπομονεί για τα βίντεο το ΠΑΣΟΚ, θα του δώσουμε μια πρόγευση: Το επόμενο θα περιλαμβάνει πως επί υπουργίας Μ. Βορίδη εκτοξεύτηκε η χρήση βοσκοτόπων για λήψη Εθνικού Αποθέματος φτάνοντας να είναι 5 φορές μεγαλύτερη από το 2018 και πως ο κ. Αυγενάκης ξεμπλοκάρισε χιλιάδες «κόκκινα» ΑΦΜ πριν τις ευρωεκλογές του 2024, αφού πρώτα εκδίωξε τον κ. Σημανδράκο. Για fact checking μπορεί να απευθυνθεί στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, που εργάζεται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: skai.gr

