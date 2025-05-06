«Στο Παρίσι χθες έγινε μια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση σε υψηλό επίπεδο που αφορά το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με βασικό θέμα το πως μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία με άξονα τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Εκεί στρέφονται και οι δικές μας προσπάθειες. Eστιάζουμε στην επόμενη μέρα. Επενδύουμε στο αύριο και στον κόσμο που χτίζεται με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόβλημα ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη που το αντιμετωπίζει ολοκληρωτικά με συγκεκριμένα προγράμματα όπως το “Σπίτι μου Ι”, “Σπίτι μου ΙΙ”, το “Ανακαινίζω”, την κοινωνική κατοικία αλλά και με κίνητρα ώστε να μπορέσουν ν΄ανοίξουν εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, που αποτελεί βασική παράμετρο προκειμένου να επιλύσουμε το πρόβλημα».

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης: «Bεβαίως συνεχίζεται η προσπάθεια της ενίσχυσης των εισοδημάτων των συμπολιτών μας μέσα από την εξυγίανση της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο αποδίδει”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης. «Έρχονται περισσότερα έσοδα στο κράτος χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης ούτε για ένα ευρώ και σε κανέναν νέο φόρο όλα αυτά τα χρόνια. Αντίθετα έχουμε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών».

Για την εθνική στρατηγική για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων που παρουσιάστηκε χθες παρουσία του Πρωθυπουργού ο κ. Καλαφάτης επισήμανε: «Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει και με τον τρόπο που διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά και με τις παραστάσεις που έχουν από το σπίτι και το σχολείο». Όπως ανέφερε: «Κατά τη θητεία μου ως Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και επίσημους διαμεσολαβητές, είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία της ‘Σχολικής Διαμεσολάβησης’ για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να μαθαίνουν να επιλύουν τις διαφορές τους μέσα στο σχολείο με ειρηνικό τρόπο».

