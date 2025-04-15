Με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς συναντήθηκε σήμερα, Μ. Τρίτη ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τονίζοντας πως «είναι απαραίτητο να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, ώστε να διασφαλισθεί η απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα».

«Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεγιστοποιήσουμε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ηλεκτρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε, ότι και τα δύο Κοινοβούλια έχουν μια στενή συνεργασία η οποία μπορεί να ενδυναμωθεί, έτι περαιτέρω, μέσω των εκατέρωθεν Ομάδων Φιλίας και τις συναντήσεις Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Από την πλευρά του ο πρέσβης του κράτους του Ισραήλ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.



Τόνισε, μάλιστα, ότι στόχος των δύο λαών είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενεργειακών διαδρομών από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη.

Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο Σύμβουλος Πρεσβείας του Κράτους του Ισραήλ, κ. Doron Lebovich και η Γενική Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής, κα Μαργαρίτα Φλούδα.



Πηγή: skai.gr

