Συνάντηση Γκίλφοϊλ-Δένδια: Οι ΗΠΑ ενέκριναν την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program

Την πρώτη της επίσημη συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γνωστοποίησε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program (SPP), το πρόγραμμα που συνδέει χώρες–συμμάχους με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ για εκπαίδευση, ανάπτυξη δυνατοτήτων και ευρύτερη διακρατική συνεργασία.

Σύμφωνα με την Γκίλφοϊλ, η νέα αυτή εταιρική σχέση «θα προσφέρει πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση», ενώ παράλληλα «θα βοηθήσει στην εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών».

Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Kimberly Α. Guilfoyle @USAmbassadorGR, με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇺🇸 και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Σήμερα συναντήθηκα επίσημα για πρώτη φορά με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στο υπουργείο Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Στο πλαίσιο των πρώτων μου ενεργειών ως Πρέσβης, είμαι υπερήφανη να ανακοινώσω ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ.

Η νέα σχέση με την Εθνοφρουρά θα ενισχύσει τη συνεργασία μας με έναν από τους παλαιότερους Συμμάχους μας. Δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στην κυβέρνηση, στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε νέα επίπεδα.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!»

