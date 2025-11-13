Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραλείψεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσαν το προβληματικό σύστημα

«Όσα κατέθεσε στην Εξεταστική ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Αποστολάκης, συγκλίνουν -και με τη βούλα- σε ένα συμπέρασμα: η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αδιαφόρησε απλώς, έθεσε τις βάσεις για να στηθεί όλο το προβληματικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας πίσω της κενά, παραλείψεις και πρακτικές που σήμερα αποκαλύπτονται μία-μία. Οι ερωτήσεις του βουλευτή της ΝΔ, Ακτύπη, ανέδειξαν ότι ακόμη και μετά την έξοδο από τα μνημόνια το 2018, δεν έγινε καμία κίνηση για να διορθωθούν κρίσιμες αδυναμίες». Αυτά τονίζουν πηγές της ΝΔ, και σημειώνουν ότι (ο βουλευτής της πλειοψηφίας) κ. Ακτύπης «ρώτησε γιατί, παρότι υπήρχε πλέον δημοσιονομικός χώρος, δεν προσλήφθηκαν οι πληροφορικάριοι που είχαν ζητήσει οι υπηρεσίες. “Εμείς κάναμε προτάσεις”, απάντησε ο μάρτυρας, με τον βουλευτή να επισημαίνει: “Άρα το υπουργείο δεν εισάκουσε τις εισηγήσεις σας”».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ακολούθησε το ζήτημα με την εξαίρεση από την ΕΕ 10 εκατ. στρεμμάτων από τα 24 εκατ. που δήλωναν οι κτηνοτρόφοι. H Ελλάδα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δικαιώθηκε, και το 2017 η ΕΕ αναγκάστηκε να δεχτεί και πάλι τη χαμηλή ξυλώδη βλάστηση ως επιλέξιμους βοσκοτόπους. Αλλά και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε γρήγορα στις διαδικασίες. Σε σχετική ερώτηση του κ. Ακτύπη, η απάντηση ήταν ότι “περιμέναμε την απόφαση του υπουργείου”. Σημειώνεται ότι για να λυθεί το πρόβλημα, τελικά εφαρμόστηκε η κεντρική κατανομή των βοσκοτόπων όλης της χώρας η λεγόμενη “τεχνική λύση”».

Καταλήγοντας, οι πηγές της ΝΔ αναφέρουν: «Με λίγα λόγια, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα συστηματικών παραλείψεων, αποφάσεων που δεν ελήφθησαν και επιλογών που άφησαν το σύστημα εκτεθειμένο - μια εικόνα που δεν μπορεί να αγνοηθεί στη συνολική αποτίμηση της υπόθεσης».

Πηγή: skai.gr

