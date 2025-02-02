Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί αντιπολιτευτική τακτική τύπου ΣΥΡΙΖΑ

«Μετά τη χθεσινή αφωνία στην απάντησή μας, με την οποία καταδείξαμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε σπεύσει άκριτα να υιοθετήσει δημοσίευμα σχετικά με το περιεχόμενο επιστολής του κ. Γραμματίδη, που διαψεύσθηκε απολύτως από τον ίδιο τον πρώην μεταβατικό πρόεδρο του ΟΣΕ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με σημερινή ανακοίνωσή του, συνεχίζει ακάθεκτο. Άγαρμπα και βιαστικά, για ακόμα μια φορά, το ΠΑΣΟΚ σπεύδει να βγάλει ανακοίνωση για το σημερινό δημοσίευμα της REALNEWS, σχετικά με πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, θέλοντας να καταγγείλει την κυβέρνηση δήθεν για «συγκάλυψη» αγνοώντας μια σημαντική «λεπτομέρεια»: Τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροδρομικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) τον στελέχωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενισχύοντάς τον με πόρους και αρμοδιότητες, ώστε να εκδώσει με πλήρη ανεξαρτησία το δικό του πόρισμα, σε συνεργασία με Ευρωπαίους ειδικούς» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σημειώνει ότι είναι βαθιά υποκριτικό το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, από τη μία πλευρά επικαλείται τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης, το πόρισμα του οποίου όλοι μας αναμένουμε - όταν εκδοθεί επίσημα - και την ίδια στιγμή κατηγορεί την κυβέρνηση δήθεν για «συγκάλυψη», όταν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι η ίδια η κυβέρνηση αυτή που παρείχε όλα τα εργαλεία στον εν λόγω Οργανισμό για να διεξάγει πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Καταλήγοντας ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι «κάθε μέρα αποδεικνύεται, όλο και περισσότερο, ότι το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας την αντιπολιτευτική τακτική τύπου ΣΥΡΙΖΑ, δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που όλη η κοινωνία επιθυμεί και την οποία θα αναδείξει η δικαιοσύνη και κανένας άλλος, παρά μόνο για να επιβιώσει πολιτικά, ακόμα και επάνω στις αγωνίες και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και των πολιτών, οι οποίοι το μόνο που ζητούν είναι δικαιοσύνη χωρίς αστερίσκους».

Πηγή: skai.gr

