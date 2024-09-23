Με την Υπουργό Εξωτερικών της Βολιβίας Σελίντα Σόσα Λούντα συναντήθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ μετά το πέρας της συνάντησης υπεγράφη Μνημόνιο για τη Δημιουργία Διμερούς Μηχανισμού Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ της Βολιβίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι δύο Υπουργοί επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και εξέφρασαν την επιθυμία ενίσχυσης των διμερών τους σχέσεων και της συνεργασίας τους εντός πολυμερών οργανισμών.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε στην κ. Λούντα τις προτεραιότητες της Ελλάδας και τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος κατά τη διετία 2025-2026.

Ο κ. Γεραπετρίτης ευχαρίστησε τη Βολιβιανή ομόλογο του για τη στήριξη της χώρας της στη διαδικασία της εκλογής της Ελλάδας και δεσμεύτηκε ότι στο πλαίσιο της θητείας της η Ελλάδα θα είναι σθεναρά προσηλωμένη στην προώθηση της πολυμέρειας που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

