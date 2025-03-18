«Η μνήμη και η αλήθεια απαιτούν από όλους μας σθένος και τόλμη για να μη ζήσουμε ποτέ ξανά το δυστύχημα των Τεμπών», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντας την επιστολή του Χρήστου Τριαντόπουλου, με την οποία ζητά την απευθείας παραπομπή του στη Δικαιοσύνη.

«Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος προσφεύγει με δική του πρωτοβουλία απευθείας στο φυσικό δικαστή. Όλα στο φως όπως ορίζει το κράτος δικαίου για κάθε πολίτη, χωρίς ειδικές προστατευτικές διαδικασίες αλλά και χωρίς λαϊκά δικαστήρια και πολιτικούς που κάνουν τους δικαστές. Η μνήμη και η αλήθεια απαιτούν από όλους μας σθένος και τόλμη για να μη ζήσουμε ποτέ ξανά το δυστύχημα των Τεμπών», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.



Πηγή: skai.gr

