Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών

Επίθεση στην κυβέρνηση για τους φόρους στα καύσιμα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Ο κ. Μαρινάκης το πρωί χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως «δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό».

Την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση.

Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική.

Όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει».

