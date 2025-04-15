Μητσοτάκης «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνική Γλώσσα»: Επιτυχία της πολιτισμικής διπλωματίας

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, υποδέχονται με αληθινή χαρά την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» από την UNESCO.

Έτσι στο εξής, ολόκληρη η υφήλιος θα τιμά, κάθε χρόνο, το όχημα με το οποίο ταξιδεύουν μέσα στους αιώνες οι αξίες της χώρας που γέννησε τη Δημοκρατία και θεμελίωσε τη φιλοσοφία και τις επιστήμες», αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για μία επιτυχία της πολιτισμικής μας διπλωματίας. Μία απόδειξη της διεθνούς απήχησης που έχει πάντα η γλώσσα του Ομήρου. Των λογίων του Βυζαντίου. Του Μακρυγιάννη. Και του Σεφέρη. Όπως και μία ετήσια ευκαιρία για να διαπιστώνεται η δημιουργική της συνέχεια μέσα από τις κατακτήσεις που έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη Ελλάδα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Και επισήμανε: «Η κοινή απόφαση 88 κρατών να επιλέξουν ως σημείο αναφοράς και τιμής την ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή, μας κάνει, επίσης, διπλά υπερήφανους. Όχι μόνο γιατί αναγνωρίζει την ταύτιση της γλώσσας μας με την ιστορική πορεία του έθνους. Αλλά και γιατί δηλώνει το πανανθρώπινο φορτίο της. Ώστε όλοι οι πολίτες του κόσμου να κρατούν στη σκέψη τον στίχο του Οδυσσέα Ελύτη: «τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική»».

