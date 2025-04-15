Λογαριασμός
To πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τη Μεγάλη Τετάρτη

Στις 5 το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην παρουσίαση Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων,

Μητσοτάκης

Με τον πρόεδρο του Eurogroup, Paschal Donohoe, αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, στις 10 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. 

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Τέλος, στις 5 το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων, επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

