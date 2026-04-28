Πρόσω ολοταχώς για τη Μαρία Καρυστιανού

Της Άντζυ Κούκη

Η αντίστροφη μέτρηση για τα «αποκαλυπτήρια» του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου αναμένεται το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών να αποκτήσει όνομα και ιδρυτική διακήρυξη αφήνοντας πίσω αυτό το πέπλο ερωτηματικών που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό. Η Μαρία Καρυστιανού έχει δημιουργήσει έναν στενό κύκλο έμπιστων ανθρώπων με τις διαρροές σχετικά με το υπό διαμόρφωση κόμμα να είναι ελάχιστες.

Το όνομα του κόμματος και το χρονοδιάγραμμα

Όλο αυτό το διάστημα, από την πρώτη Απριλίου που ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο της ξεκίνημα, η Μαρία Καρυστιανού, βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις. Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να βαδίζει πάνω σε σταθερό έδαφος, γι’ αυτό κιόλας δεν βιάζεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ονομασίες. Στοχεύουν σε ένα όνομα δυναμικό, αλλά παράλληλα και αισιόδοξο. Όπως καθορίζεται από το κοντινό της περιβάλλον, το όνομα δεν θα έχει καμία σχέση με την τραγωδία των Τεμπών ή την λέξη «Οξυγόνο» που ήταν κεντρικό σύνθημα στα συλλαλητήρια.

Σύμφωνα πάλι με άλλες πληροφορίες, δεν υπάρχει καμία προσπάθεια από την ομάδα του κόμματος να «προλάβει» τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του.

Τα πρόσωπα γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού

Πέραν από το όνομα, η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να λάβει και μία απόφαση για τα πρόσωπα του κόμματος. Γίνονται συνεχώς ανακατατάξεις και προσπάθεια για να αποδοθεί ένας συγκεκριμένος ρόλος στο κάθε πρόσωπο. Μέχρι στιγμής υπάρχει ένας στενός πυρήνας λίγων ατόμων γύρω από την Μαρία Καρυστιανού που μαζί προσπαθούν να φτάσουν στην τελική του μορφή.

Πηγές αναφέρουν ότι πολλοί ήταν εκείνοι που χτύπησαν την πόρτα της Μαρίας Καρυστιανού, χωρίς όμως εκείνη να την ανοίγει. Πρόκειται ακόμη και για πολιτικούς που βρίσκονται αυτή την στιγμή στην Βουλή. Οι εν ενεργεία βουλευτές προέρχονται από όλο το πολιτικό φάσμα, η προσπάθειά τους, όμως, να βρουν πολιτική στέγη στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού βρήκε αδιέξοδο.

Ως πλουραλιστικό χαρακτηρίζεται το υπό διαμόρφωση κόμμα από εκείνους γνωρίζουν. Η «ομάδα» απαρτίζεται από πρόσωπα που είναι ναι μεν πολιτικοποιημένα και ενεργά, αλλά απείχαν το τελευταίο διάστημα. Προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα «αντισυστημικά», αλλά όχι άτομα των άκρων.

Ένα πρόσωπο που φαίνεται πως είναι δίπλα στην Μαρία Καρυστιανού και κοντά στο κόμμα είναι η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία. Το κοντινό περιβάλλον Καρυστιανού διαψεύδει πάντως την οποιαδήποτε επαφή της με τον πρώην πρωθυπουργό και ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, Αντώνη Σαμαρά. Οι ίδιοι άνθρωποι απορρίπτουν και άλλα ονόματα, όπως αυτό του Νίκου Γαλανού (πρώην βουλευτής ΚΚΕ που πέρασε και από άλλα κόμματα της αριστεράς). Πάντως, εκατοντάδες πρόσωπα, έχουν επικοινωνήσει με το κόμμα από την στιγμή της ανακοίνωσης της διαδικτυακής του πλατφόρμας με κεντρικό σύνθημα «Ξεκινάμε».

Η «πρωτοποριακή» εκδήλωση παρουσίασης του νέου φορέα

Όταν η «ομάδα» και το όνομα κλειδώσουν, η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, που είναι αυτό της παρουσίασής του. Πηγές σημειώνουν ότι δεν θα πρόκειται για μία συνηθισμένη παρουσίαση κόμματος σε κάποιον χώρο εκδηλώσεων ή σε κάποιο συνεδριακό κέντρο.

Χωρίς ακόμα να έχει παρθεί η τελική απόφαση, μία από τις επιλογές που έχει πέσει στο τραπέζι θέλει την Μαρία Καρυστιανού να εξετάζει το ενδεχόμενο το «λανσάρισμα» του νέου φορέα να πραγματοποιηθεί σε έναν σημειολογικό χώρο με ιδιαίτερη σημασία.

Απάντηση για τις «μαζικές αποχωρήσεις»

Μετά από δημοσιεύματα και ανακοινώσεις που κάνουν λόγο για κλίμα δυσαρέσκειας στο στρατόπεδο της Μαρίας Καρυστιανού στην Θεσσαλονίκη και αποχωρήσεις δεκάδων προσώπων, το κοντινό της περιβάλλον κάνει λόγο για αποχώρηση μόνο δύο ατόμων, μία γυναίκας προερχόμενης από το ΠΑΣΟΚ και ενός άνδρα από την Πλεύση Ελευθερίας, οι οποίοι όπως ξεκαθαρίζεται, έφυγαν για προσωπικούς λόγους και όχι εξαιτίας ιδεολογικών ζητημάτων.

Πηγή: skai.gr

