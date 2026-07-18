Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές.

Θερμή ήταν η υποδοχή της νέα προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένας Δούρου, με στελέχη να της εύχονται «καλή δύναμη».

Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ παρά τις μεθοδεύσεις να κλείσει τον κύκλο του

Πρώτος τον λόγο έλαβε ο Νίκος Παππάς ο οποίος αρχικά ευχήθηκε στην κ. Δούρου να είναι σιδεροκέφαλη. «Χρειάζεται πολλή δουλειά. Και η Ρένα, και όσοι αναλάβουν θέσεις ευθύνης γνωρίζετε ότι καλούμαστε να αντιστρέψουμε μια εικόνα πολύ δυσμενή, η οποία έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Αλλά νομίζω το μήνυμα που βγαίνει από τη συνεδρίασή μας μετά και τις δυσκολίες και, θα έλεγα, και τις επιλογές των αποχωρήσεων, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος. Και στέλνουμε αυτό το μήνυμα, παρά τις προβλέψεις ότι αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του. Για να μην πω, παρά τις μεθοδεύσεις, για να κλείσει τον κύκλο του», σημείωσε.

«Είμαστε, εδώ. Με την ιστορία μας, με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας, με την ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντι στην κοινωνία. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Για μια ακόμα φορά θα υπερβούμε και αυτές τις δυσκολίες. Και κυρίως, και ας το βάλουν όλοι καλά στο μυαλό τους: θα δώσουμε το παρόν στις επόμενες εκλογές. Θα μπούμε στη Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στο να ανασυγκροτηθεί η Αριστερά, η σύγχρονη Αριστερά που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και θα ξαναβρεθούμε σε αυτή την πορεία με συντρόφους και συντρόφισσες, αγωνιστές και αγωνίστριες, με τους οποίους χώρισαν οι δρόμοι μας πρόσφατα. Θα συναντηθούμε, όπως σοφά είχαμε πει, στην κεντρική επιτροπή του Μαρτίου, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Συντεταγμένα, οργανωμένα, και με σύμπνοια».

Ο κ. Παππάς αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας πως: «Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντί της συλλογικής συζήτησης, οι δηλώσεις αυτές ανέδειξαν μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις κατά μόνας πορείες, στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση σχήματος προσχωρήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί και δεν θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Όχι γιατί εγκαταλείπουμε τη στρατηγική των συνεργασιών, το αντίθετο. Ακριβώς επειδή πιστεύουμε στις συνεργασίες, θεωρούμε ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης. Οι προσωπικές διαπραγματεύσεις, δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την πολιτική. Οι μετακινήσεις προσώπων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προγραμματικές συγκλίσεις».

Επίσης εξαπέλυσε βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «διακινούνται στον δημόσιο διάλογο δηλώσεις του τύπου ότι ''ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο''. Κατέληξαν άραγε κάποιοι ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει ανάγκη το κόμμα το οποίο πολιτεύεται και πορεύεται με βάση το όραμα του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία; Αυτή η δήλωση είναι μια δήλωση επιθετική προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επιθετική είναι και η δήλωση που ακούστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί συστηματικά τοξικές επιθέσεις. Και καλό είναι να μην ακούγονται τέτοια πράγματα, ειδικά από ανθρώπους που ήταν πολέμιοι… Δεν θα πετύχουν λοιπόν όσοι συμπεραίνουν ή όσοι εργάζονται για να κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όλοι εμείς είμαστε εδώ, θα ανασυγκροτήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, θα τον διευρύνουμε, θα τον ανανεώσουμε, θα τον επανασυνδέσουμε με δημιουργικές δυνάμεις της αριστεράς και της κοινωνίας και θα καταστήσουμε ξανά το κόμμα μας και την παράταξή μας δύναμη που θα επηρεάσει θετικά αριστερά προοδευτικά τον πολιτικό χάρτη».

Δούρου: Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας - Εμείς τις έδρες μας τις τιμούμε

Με τη σειρά της κ. Δούρου ανέφερε πως: «Σπάνια η φράση κρίσιμη καμπή είναι τόσο πραγματική όσο είναι σήμερα για το κόμμα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι σε ένα οριακό σημείο που κατά πολλούς και πολλές είναι ένα οριακό σημείο μη επιστροφής. Σας καλώ, λοιπόν, να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί αυτό είναι στο χέρι μας. Δεν θα το κάνουμε για τις βουλευτικές έδρες που εμείς τις τιμάμε, δεν τις περιφρονούμε, δεν τις βγάζουμε σε πλειστηριασμούς. Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στη χώρα. Γιατί τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος, τον κλείνουν οι πολίτες. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στην κοινωνία. Γιατί δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς στην εξουσία να γίνουν 11, γιατί θέλουμε να υπάρξει ένας εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης, γιατί εν τέλει η αριστερά δεν έκανε ποτέ πίσω στα δύσκολα».

«Για όλα αυτά, θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρών στην κοινωνία, θα παραμείνει παρών στη Βουλή, θα παραμείνει παρών στην Ευρωβουλή, θα δώσουμε τον αγώνα για να συνταχθεί το κόμμα μας, για να πάρουμε μέρος στις εκλογές», συνέχισε η πρόεδρος της ΚΟ.

«Και ο στόχος μας είναι η αποκατάσταση της ενότητας και της αξιοπιστίας του κόμματος στην κοινωνία, Πολλοί μετήλθαν του αγώνα της αξιοπιστίας, λίγοι κατάφεραν τα τελευταία 3 χρόνια να είμαστε αξιόπιστοι. Στον αγώνα αυτό, παρά τα όσα ελέχθησαν, παρά τα όσα γράφηκαν, παρά τα όσα ψιθυρίστηκαν, δεν περισσεύει καμία και κανένας όλες και όλοι είμαστε πολύτιμοι».

Αναφερόμενη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως: «Δεν έχουμε κοινή ιδεολογία με την ΕΛ.Α.Σ. Εμείς εκπροσωπούμε την καθαρή ανόθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα. Δεν συμφωνούμε σε όλα αλλά μπορούμε να συμπορευτούμε, όπως μπορούμε να συμπορευτούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Ας μην ξεχνάμε πως έχουμε μονομέτωπο κατά της δεξιάς… Αλλά στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια».

«Κανένας μόνος του δεν μπορεί να νικήσει τη δεξιά. Υποχρεωτικά οι προοδευτικές δυνάμεις μετεκλογικά θα αναγκαστούν να συνομιλήσουν. Σε αυτή τη συνομιλία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι απών», τόνισε.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά και στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν επισημαίνοντας πως «η εικόνα των περιφερόμενων κοινοβουλευτικών εδρών, η εικόνα των παραιτήσεων των ανεξαρτητοποιήσεων της μη παράδοσης έδρας από μέχρι πρότινος συντρόφους και συντρόφισσες, είναι τραυματική. Μην το λέμε μεταξύ μας. Έχουμε υποχρέωση να το διατρανώνουμε. Είναι τραυματική για την αριστερά. Είναι τραυματική για το κοινοβούλιο. Είναι τραυματική για την πολιτική. Πλήττει τη λαϊκή βούληση, ρίχνει νερό στο μήλο της αντιπολιτικής, ενισχύει την ακροδεξιά. Αυτή την εικόνα έχουμε ιερή υποχρέωση να την ακυρώσουμε».

Πολάκης: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα

Σφοδρά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης κάνοντας λόγο για «σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας».

«Αποφάσισε ότι ‘’δεν μπορώ πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στήνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό’’. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι πρέπει να διαλυθούμε. Μη δουλευόμαστε, να τα λέμε καθαρά: αν η ΕΛ.Α.Σ. στις επόμενες εκλογές λάβει 17,18 ή 20%, και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, αναδεικνύεται σαν πόλος απέναντι στον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς εδώ να πάρουμε 1%, 0,5%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η χώρα χρειάζεται μια αριστερά και ένα κόμμα που θα λέει ξεκάθαρα στον πρόταγμά του ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο», συνέχισε.

Για τον Σωκράτη Φάμελλο, ο κ. Πολάκης είπε πως «υπηρέτησε με σχέδιο και πήρε κάποιες καλές θέσεις αλλά τα μπουρδούκλωνε, δεν τον άκουγε άνθρωπος. Μπορεί να λέγαμε το ίδιο πράγματα με τον Σωκράτη αλλά να μπουρδούκλωνε και τα υπονόμευε και δεν προξενούσε το ενδιαφέρον κανενός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.