Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, για την ανάγκη επαναφοράς της εγκυκλίου που ίσχυε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 -και προέβλεπε το δικαίωμα απόσπασης των υπαλλήλων να συνυπηρετούν με ένστολο σύζυγο χωρίς περιορισμούς-, ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή να επανέλθει σε ισχύ η σχετική εγκύκλιος.

«Αντιλαμβάνομαι απολύτως την ανάγκη στήριξης του θεσμού της οικογένειας, για αυτό έδωσα εντολή να αλλάξει η εγκύκλιος», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Διευκρίνισε δε ότι στόχος της εγκυκλίου που είχε σωστά εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, και απαγόρευε αποσπάσεις πριν την παρέλευση διετίας, ήταν να προστατευτεί το ΕΣΥ λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού που αντιμετώπιζε εκείνο το χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.