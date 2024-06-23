Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε συγχαρητήρια στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας για τον άμεσο περιορισμό της επικίνδυνης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην Κερατέα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κικίλια χθες το βράδυ:

«Λίγο πριν το τέλος της ημέρας, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας κέρδισαν άλλη μια σκληρή μάχη. 120 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος και πλήθος εθελοντών πυροσβεστών με υδροφόρα οχήματα κατάφεραν μέσα στη νύχτα, και χωρίς να έχουν την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων, να περιορίσουν τη φωτιά στην Κερατέα μέσα σε μόλις 1 ώρα.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας αντιμετώπισαν σήμερα άμεσα 3 ακόμη επικίνδυνες πυρκαγιές στην Αττική, ενώ κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατέψουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές και δάση σε Εύβοια, 'Ανδρο, Πελοπόννησο και Έβρο. Συγχαρητήρια σε όλους!»

Πηγή: skai.gr

